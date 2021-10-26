Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Свердловский Роспотребнадзор предложил ввести локдаун в нерабочие дни

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило исполняющему обязанности губернатора Алексею Шмыкову предложение ужесточить меры борьбы с коронавирусом в регионе в нерабочие дни, сообщил портал е1.ru со ссылкой на документ. 

Роспотребнадзор предложил с 28 октября по 7 ноября отменить все массовые мероприятия, закрыть кафе и рестораны, объявить каникулы в школах и детсадах. Также планируется приостановить оказание госуслуг, кроме регистрации рождения, смерти и развода. 

В ведомстве порталу пояснили, что такие меры помогут снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, 25 октября в Свердловской области было выявлено 664 случая заражения коронавирусом, 438 человек выздоровели и 30 скончались от COVID-19. За весь период в регионе было зарегистрировано более 153 000 случаев заражения. По этому показателю Свердловская область занимает пятое место среди регионов России. Коллективный иммунитет в области находится на уровне 40,3%. 

Режим нерабочих дней в стране объявлен с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных