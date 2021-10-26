Свердловский Роспотребнадзор предложил ввести локдаун в нерабочие дни
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило исполняющему обязанности губернатора Алексею Шмыкову предложение ужесточить меры борьбы с коронавирусом в регионе в нерабочие дни, сообщил портал е1.ru со ссылкой на документ.
Роспотребнадзор предложил с 28 октября по 7 ноября отменить все массовые мероприятия, закрыть кафе и рестораны, объявить каникулы в школах и детсадах. Также планируется приостановить оказание госуслуг, кроме регистрации рождения, смерти и развода.
В ведомстве порталу пояснили, что такие меры помогут снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, 25 октября в Свердловской области было выявлено 664 случая заражения коронавирусом, 438 человек выздоровели и 30 скончались от COVID-19. За весь период в регионе было зарегистрировано более 153 000 случаев заражения. По этому показателю Свердловская область занимает пятое место среди регионов России. Коллективный иммунитет в области находится на уровне 40,3%.
Режим нерабочих дней в стране объявлен с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.