Свердловский Роспотребнадзор предложил ввести локдаун в нерабочие дни

В ведомстве порталу пояснили, что такие меры помогут снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, 25 октября в Свердловской области было выявлено 664 случая заражения коронавирусом, 438 человек выздоровели и 30 скончались от COVID-19. За весь период в регионе было зарегистрировано более 153 000 случаев заражения. По этому показателю Свердловская область занимает пятое место среди регионов России. Коллективный иммунитет в области находится на уровне 40,3%.