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Экс-глава Glencore: «Энергопереход – это не игрушки»

Ведомости

Бывший гендиректор Glencore Айван Глазенберг призвал не принимать непродуманных решений по отказу от того или иного вида топлива без готовой адекватной замены.

«Это не игрушки. Мы не можем оставить мир без поставок энергоносителей даже на короткое время. Если мы продвигаем возобновляемые источники энергии, нам необходимо тщательно планировать, как и чем мы будем заменять одни источники на другие», — сказал он в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Он подчеркнул, что нулевые выбросы — это «прекрасная цель, но это только цель». «Недостаточно просто установить цели, необходимо понимать, как мы будем их достигать», — сказал он.

Глазенберг привел в пример ситуацию с углем: недостаточно просто декларировать отказ от этого вида топлива, нужно спланировать, какой энергоноситель его заменит. «Мы не можем рассчитывать на то, что мир как-нибудь самоорганизуется», — заключил Глазенберг.

По оценке Глазенберга, сейчас в мире спрос на ископаемое топливо составляет около 80% от совокупного и необходимо определиться, каким образом комбинировать традиционную и возобновляемую энергетику.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил на форуме в Вероне, что «лишь разумный баланс между традиционной и возобновляемой энергетикой способен обеспечить устойчивый долгосрочный рост мировой экономики». По его словам, экологическая и климатическая повестки не должны подрывать обеспеченность человечества энергоресурсами и создавать риски замедления социально-экономического развития. Важно, чтобы стимулирование зеленой энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность и учитывало выбросы по всей цепочке: от производства металлов и до утилизации оборудования ветровых и солнечных станций, аккумуляторов и электромобилей. Процесс энергетического перехода должен быть взвешенным, экономически обоснованным и социально ответственным, подчеркнул Сечин.

Ранее по теме: «Роснефть» готовит новую стратегию с акцентом на адаптацию к энергопереходу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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