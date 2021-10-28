Экс-глава Glencore: «Энергопереход – это не игрушки»

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил на форуме в Вероне, что «лишь разумный баланс между традиционной и возобновляемой энергетикой способен обеспечить устойчивый долгосрочный рост мировой экономики». По его словам, экологическая и климатическая повестки не должны подрывать обеспеченность человечества энергоресурсами и создавать риски замедления социально-экономического развития. Важно, чтобы стимулирование зеленой энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность и учитывало выбросы по всей цепочке: от производства металлов и до утилизации оборудования ветровых и солнечных станций, аккумуляторов и электромобилей. Процесс энергетического перехода должен быть взвешенным, экономически обоснованным и социально ответственным, подчеркнул Сечин.