Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Natura Siberica вернула контроль над собственными товарными знаками

Ведомости

Natura Siberica вернула контроль над собственными товарным знаками после того, как их использование заблокировали в августе из-за расторжения совладелицей компании Ириной Трубниковой и юрлицом компании договора на использование товарных знаков бренда.

«Мы начали поставки продукции под марками Natura Siberica и другими нашими марками нашим дистрибуторам и другим заказчикам и партнерам», — говорится в сообщении компании.

Как пояснили в компании, это стало возможным благодаря тому, что в эстонской компании OU Good Design появился новый доверительный управляющий — Маарио Лаас, который с соблюдением всех требований закона вернул российским компаниям права на использование товарных знаков.

«Теперь ни одно решение в эстонской OU Good Design не может приниматься единолично и каждое следующее решение будет требовать подписей двух участников правления компании. Мы имеем полное право на использование всех своих товарных знаков в России», — подчеркнули в компании.

Перевод товарных знаков Natura Siberica на эстонскую OU Good Design произошел на фоне судебного конфликта. Летом 2020 г. Арбитражный суд Московской области арестовал часть принадлежащих основателю компании Андрею Трубникову и его семье товарных знаков в рамках обеспечительных мер по иску ООО «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд руб.

Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. На доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия. Из данных «СПАРК-Интерфакс», Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура Сиберика».

Ранее по теме: Natura Siberica лишилась доступа к половине своих производственных мощностей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных