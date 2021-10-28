Natura Siberica вернула контроль над собственными товарными знаками
Natura Siberica вернула контроль над собственными товарным знаками после того, как их использование заблокировали в августе из-за расторжения совладелицей компании Ириной Трубниковой и юрлицом компании договора на использование товарных знаков бренда.
«Мы начали поставки продукции под марками Natura Siberica и другими нашими марками нашим дистрибуторам и другим заказчикам и партнерам», — говорится в сообщении компании.
Как пояснили в компании, это стало возможным благодаря тому, что в эстонской компании OU Good Design появился новый доверительный управляющий — Маарио Лаас, который с соблюдением всех требований закона вернул российским компаниям права на использование товарных знаков.
«Теперь ни одно решение в эстонской OU Good Design не может приниматься единолично и каждое следующее решение будет требовать подписей двух участников правления компании. Мы имеем полное право на использование всех своих товарных знаков в России», — подчеркнули в компании.
Перевод товарных знаков Natura Siberica на эстонскую OU Good Design произошел на фоне судебного конфликта. Летом 2020 г. Арбитражный суд Московской области арестовал часть принадлежащих основателю компании Андрею Трубникову и его семье товарных знаков в рамках обеспечительных мер по иску ООО «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд руб.
Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. На доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия. Из данных «СПАРК-Интерфакс», Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура Сиберика».