The Economist назвал способы снижения зависимости от российского газа в Европе
Европейским странам следует искать альтернативу российскому газу, несмотря на то что отказаться от него не удастся, говорится в статье журнала The Economist.
«Полный отказ от российского газа является слишком амбициозной задачей даже в долгосрочной перспективе. Континент импортирует подавляющее большинство потребляемого им газа и имеет лишь ограниченное число альтернатив. Но есть возможности разрушить монополию России в государствах, исторически зависящих от ее газа, таких как Болгария и страны Балтии. Добавление альтернативных источников, таких как ядерная энергия, которой отдает предпочтение Франция, может еще больше диверсифицировать энергоснабжение Европы до тех пор, пока перспективы возобновляемых источников энергии не будут соответствовать спросу», — говорится в статье.
В странах Ближнего Востока и Северной Африки есть большие запасы топлива, Алжир в 2019 г. поставил в Европу 8% от общего количества газа на рынке, Катар — 5%. При этом Европа сталкивается с конкуренцией на газовом рынке, отмечается в статье: ей приходится конкурировать как со странами Азии, на которые приходится 75% мирового импорта сжиженного природного газа, так и с Латинской Америкой. Помимо этого в странах Ближнего Востока потребление газа росло в среднем на 4,6% в год последние 10 лет.
При этом идею заменить российский газ американским СПГ издание называет дорогостоящей. Чтобы снизить цены до уровня российского энергоносителя, потребуются большие инвестиции в сланцевую отрасль.
Евросоюз сконцентрировался на строительстве Южного газового коридора, мощность которого составляет около 10 млрд кубометров газа в год. Он позволяет доставлять в Европу газ из Азербайджана. Это лишь небольшая часть потребностей Евросоюза в газе, но проект поможет снизить долю российского газа в некоторых небольших странах, например в Болгарии.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и к началу октября достигла более чем $1900. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». После заявления президента РФ Владимира Путина о готовности России нарастить поставки газа в Европу котировки стали снижаться.