The Economist назвал способы снижения зависимости от российского газа в Европе

В странах Ближнего Востока и Северной Африки есть большие запасы топлива, Алжир в 2019 г. поставил в Европу 8% от общего количества газа на рынке, Катар — 5%. При этом Европа сталкивается с конкуренцией на газовом рынке, отмечается в статье: ей приходится конкурировать как со странами Азии, на которые приходится 75% мирового импорта сжиженного природного газа, так и с Латинской Америкой. Помимо этого в странах Ближнего Востока потребление газа росло в среднем на 4,6% в год последние 10 лет.