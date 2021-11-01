Headhunter инвестировал в Youdo $5 млн и стал миноритарием сервиса
Рекрутинговый сервис Headhunter инвестировал $5 млн в сервис объявлений Youdo и стал его миноритарным акционером, сообщили стороны сделки. Доля Headhunter в Youdo не раскрывается.
«Мы ожидаем, что это позволит получить Headhunter доступ к быстро развивающемуся рынку гиг-экономики и предоставит ресурсы для ускорения экспансии Youdo в сегменте B2B», — отметил представитель Headhunter.
В июле оба сервиса объявили о партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых «Youdo Бизнес», которая предназначена для поиска временного персонала, ведения электронного документооборота и производства официальных расчетов. Сооснователь Youdo Денис Кутергин отметил, что целью платформы является лидерство на рынке поиска подработки.
В сентябре 2018 г. МТС купила 13,7% акций российского сервиса для поиска исполнителей бытовых работ Youdo за $12 млн. Ещё $5 млн инвестировали нынешние акционеры YouDo, среди которых венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC, Flint Capital и United Capital Partners (UCP), основной владелец Qiwi Сергей Солонин и предприниматель Александр Кабаков.
HeadHunter Group провела IPO на бирже NASDAQ 9 мая 2019 г., разместив американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) по верхней границе диапазона – $13,5. Рыночная капитализация на момент закрытия торгов в пятницу превышала $2,7 млрд.