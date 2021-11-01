Headhunter инвестировал в Youdo $5 млн и стал миноритарием сервиса

В июле оба сервиса объявили о партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых «Youdo Бизнес», которая предназначена для поиска временного персонала, ведения электронного документооборота и производства официальных расчетов. Сооснователь Youdo Денис Кутергин отметил, что целью платформы является лидерство на рынке поиска подработки.