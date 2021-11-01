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Headhunter инвестировал в Youdo $5 млн и стал миноритарием сервиса

Ведомости

Рекрутинговый сервис Headhunter инвестировал $5 млн в сервис объявлений Youdo и стал его миноритарным акционером, сообщили стороны сделки. Доля Headhunter в Youdo не раскрывается. 

«Мы ожидаем, что это позволит получить Headhunter доступ к быстро развивающемуся рынку гиг-экономики и предоставит ресурсы для ускорения экспансии Youdo в сегменте B2B», — отметил представитель Headhunter.

В июле оба сервиса объявили о партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых «Youdo Бизнес», которая предназначена для поиска временного персонала, ведения электронного документооборота и производства официальных расчетов. Сооснователь Youdo Денис Кутергин отметил, что целью платформы является лидерство на рынке поиска подработки. 

В сентябре 2018 г. МТС купила 13,7% акций российского сервиса для поиска исполнителей бытовых работ Youdo за $12 млн. Ещё $5 млн инвестировали нынешние акционеры YouDo, среди которых венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC, Flint Capital и United Capital Partners (UCP), основной владелец Qiwi Сергей Солонин и предприниматель Александр Кабаков. 

HeadHunter Group провела IPO на бирже NASDAQ 9 мая 2019 г., разместив американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) по верхней границе диапазона – $13,5. Рыночная капитализация на момент закрытия торгов в пятницу превышала $2,7 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных