Биржевые цены на дизель и авиакеросин обновили исторические рекорды
Стоимость авиакеросина и дизельного топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила исторические максимумы в среду, 3 ноября, свидетельствуют данные площадки.
Цена авиакеросина выросла за день на 0,71% до 58 250 руб. за тонну, побив предыдущий рекорд, установленный 1 ноября.
Зимнее дизельное топливо по территориальному индексу европейской части России подорожало на 0,8% до 59 440 руб. Прошлый рекорд был установлен 29 октября. Цены на летний дизель обновили рекорды вторые сутки подряд и выросли на 0,38%, достигнув уже 58 680 руб. за тонну.
Между тем межсезонное дизельное топливо выросло в цене на 0,5% до 53 900 руб. за тонну, мазут подешевел на 0,25% до 26 520 руб., а сжиженные углеводородные газы — на 0,1% до 38 060 руб.
Биржевые цены на авиакеросин и дизельное топливо подскочили на фоне перехода на зимние виды топлива (при производстве зимнего дизельного топлива используется керосиновая фракция). Накануне Федеральная антимонопольная служба призвала авиакомпании активнее использовать биржевые механизмы для покупки авиакеросина — по словам ведомства, это поможет сделать ценообразование прозрачнее и сдержать рост цен.