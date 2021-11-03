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Биржевые цены на дизель и авиакеросин обновили исторические рекорды

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Стоимость авиакеросина и дизельного топлива на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила исторические максимумы в среду, 3 ноября, свидетельствуют данные площадки.

Цена авиакеросина выросла за день на 0,71% до 58 250 руб. за тонну, побив предыдущий рекорд, установленный 1 ноября.

Зимнее дизельное топливо по территориальному индексу европейской части России подорожало на 0,8% до 59 440 руб. Прошлый рекорд был установлен 29 октября. Цены на летний дизель обновили рекорды вторые сутки подряд и выросли на 0,38%, достигнув уже 58 680 руб. за тонну.

Между тем межсезонное дизельное топливо выросло в цене на 0,5% до 53 900 руб. за тонну, мазут подешевел на 0,25% до 26 520 руб., а сжиженные углеводородные газы — на 0,1% до 38 060 руб.

Биржевые цены на авиакеросин и дизельное топливо подскочили на фоне перехода на зимние виды топлива (при производстве зимнего дизельного топлива используется керосиновая фракция). Накануне Федеральная антимонопольная служба призвала авиакомпании активнее использовать биржевые механизмы для покупки авиакеросина — по словам ведомства, это поможет сделать ценообразование прозрачнее и сдержать рост цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных