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В Белоруссии рассказали о возобновлении поставок электроэнергии на Украину

Ведомости

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, стороны заключили контракт, который будет действовать до конца ноября, сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что график поставок сформирован с чутом режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

2 ноября Белоруссия поставила электроэнергию в энергосистему Украины по договору об оказании экстренной помощи по запросу украинской стороны.

Ранее украинская национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца сентября. Затем он был продлен на октябрь. Отмечалось, что решение связано с планами Украины присоединиться к энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E и выйти из параллельной работы с энергосистемами РФ и Белоруссии. Позднее сообщалось, что комиссия не будет продлевать запрет на ноябрь.

Ранее по теме: Белоруссия поставит 500 мегаватт Украине по договору об аварийной помощи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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