В Белоруссии рассказали о возобновлении поставок электроэнергии на Украину
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, стороны заключили контракт, который будет действовать до конца ноября, сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии в своем Telegram-канале.
«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что график поставок сформирован с чутом режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
2 ноября Белоруссия поставила электроэнергию в энергосистему Украины по договору об оказании экстренной помощи по запросу украинской стороны.
Ранее украинская национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца сентября. Затем он был продлен на октябрь. Отмечалось, что решение связано с планами Украины присоединиться к энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E и выйти из параллельной работы с энергосистемами РФ и Белоруссии. Позднее сообщалось, что комиссия не будет продлевать запрет на ноябрь.