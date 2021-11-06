В Белоруссии рассказали о возобновлении поставок электроэнергии на Украину

Ранее украинская национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца сентября. Затем он был продлен на октябрь. Отмечалось, что решение связано с планами Украины присоединиться к энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E и выйти из параллельной работы с энергосистемами РФ и Белоруссии. Позднее сообщалось, что комиссия не будет продлевать запрет на ноябрь.