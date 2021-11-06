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Прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» снова приостановили

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Поставки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» оказались приостановлены в субботу, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

Прямые поставки газа в ФРГ были остановлены в период с 09:00 до 10:00 мск, поле чего был запущен реверс, то есть поставки в обратном направлении из Германии в Польшу.

Поставки газа по данному маршруту в Германию были также остановлены в минувшую субботу, возобновились они только в четверг. В этот период газопровод был задействован для осуществления реверсных поставок.

В Польшу газ поступает не только напрямую из России, но и из Германии по так называемому «виртуальному реверсу» (фактически — из транзитного потока). В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить физически в режим реверсной прокачки. Как правило, в выходные дни закачка газа по трубопроводу растет, поскольку снижается потребление со стороны промышленности и появляется дополнительный ресурс для транспортировки газа в хранилища на территории ЕС.

Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

Ранее по теме: Прокачка газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновилась

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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