Прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» снова приостановили

В Польшу газ поступает не только напрямую из России, но и из Германии по так называемому «виртуальному реверсу» (фактически — из транзитного потока). В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить физически в режим реверсной прокачки. Как правило, в выходные дни закачка газа по трубопроводу растет, поскольку снижается потребление со стороны промышленности и появляется дополнительный ресурс для транспортировки газа в хранилища на территории ЕС.