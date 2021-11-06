Прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» снова приостановили
Поставки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» оказались приостановлены в субботу, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.
Прямые поставки газа в ФРГ были остановлены в период с 09:00 до 10:00 мск, поле чего был запущен реверс, то есть поставки в обратном направлении из Германии в Польшу.
Поставки газа по данному маршруту в Германию были также остановлены в минувшую субботу, возобновились они только в четверг. В этот период газопровод был задействован для осуществления реверсных поставок.
В Польшу газ поступает не только напрямую из России, но и из Германии по так называемому «виртуальному реверсу» (фактически — из транзитного потока). В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить физически в режим реверсной прокачки. Как правило, в выходные дни закачка газа по трубопроводу растет, поскольку снижается потребление со стороны промышленности и появляется дополнительный ресурс для транспортировки газа в хранилища на территории ЕС.
Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.