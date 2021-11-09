Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах

Ранее в Ozon рассказали «Ведомостям» о намерении получить лицензию на продажу алкоголя. Маркетплейс зарегистрировал компанию «Озон алко», уточнив, что не собирается дистанционно торговать данной продукцией, так как это пока запрещено. В Ozon пояснили, что сейчас онлайн-платформы могут работать с алкогольной продукцией как витрины, где покупатели выбирают товары и бронируют их, после чего забирают у поставщика. Сам маркетплейс тестирует такую услугу с августа этого года в сотрудничестве с магазином Simple Wine.