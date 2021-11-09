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Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах

Ведомости

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис, позволяющий пользователям выбрать алкогольные товары в интернет-магазине, забронировать их и забрать через час самостоятельно из розничной точки, сообщила пресс-служба компании.

Скоро такая продукция, помимо сайта, появится и в мобильном приложении Wildberries. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы: они могут забрать алкоголь, забронированный через онлайн-ритейлер, из сети «Алкомаркет.ру». В маркетплейсе утверждают, что в дальнейшем география будет расширяться за счет присоединения новых партнеров — специализированных розничных магазинов.

Сейчас на Wildberries можно забронировать примерно 900 алкогольных товаров. Бронь, оформленная через онлайн-ритейлер, сохраняется три дня. Минимальная сумма заказа отсутствует, оплатить его нужно в винотеке при получении продукции. Отмечается, что таким образом продажа алкоголя осуществляется партнерами Wildberries самостоятельно. При этом для магазинов действует торговая комиссия в 5%.

Ранее в Ozon рассказали «Ведомостям» о намерении получить лицензию на продажу алкоголя. Маркетплейс зарегистрировал компанию «Озон алко», уточнив, что не собирается дистанционно торговать данной продукцией, так как это пока запрещено. В Ozon пояснили, что сейчас онлайн-платформы могут работать с алкогольной продукцией как витрины, где покупатели выбирают товары и бронируют их, после чего забирают у поставщика. Сам маркетплейс тестирует такую услугу с августа этого года в сотрудничестве с магазином Simple Wine.

Ранее по теме: Ozon заявил о намерении получить лицензию на продажу алкоголя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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