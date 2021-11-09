Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах
Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис, позволяющий пользователям выбрать алкогольные товары в интернет-магазине, забронировать их и забрать через час самостоятельно из розничной точки, сообщила пресс-служба компании.
Скоро такая продукция, помимо сайта, появится и в мобильном приложении Wildberries. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы: они могут забрать алкоголь, забронированный через онлайн-ритейлер, из сети «Алкомаркет.ру». В маркетплейсе утверждают, что в дальнейшем география будет расширяться за счет присоединения новых партнеров — специализированных розничных магазинов.
Сейчас на Wildberries можно забронировать примерно 900 алкогольных товаров. Бронь, оформленная через онлайн-ритейлер, сохраняется три дня. Минимальная сумма заказа отсутствует, оплатить его нужно в винотеке при получении продукции. Отмечается, что таким образом продажа алкоголя осуществляется партнерами Wildberries самостоятельно. При этом для магазинов действует торговая комиссия в 5%.
Ранее в Ozon рассказали «Ведомостям» о намерении получить лицензию на продажу алкоголя. Маркетплейс зарегистрировал компанию «Озон алко», уточнив, что не собирается дистанционно торговать данной продукцией, так как это пока запрещено. В Ozon пояснили, что сейчас онлайн-платформы могут работать с алкогольной продукцией как витрины, где покупатели выбирают товары и бронируют их, после чего забирают у поставщика. Сам маркетплейс тестирует такую услугу с августа этого года в сотрудничестве с магазином Simple Wine.