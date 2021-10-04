Ozon заявил о намерении получить лицензию на продажу алкоголя

В маркетплейсе пояснили, что сейчас онлайн-платформы могут работать с алкогольной продукцией как витрины, где покупатели выбирают товары и бронируют их, после чего забирают у поставщика. В Ozon напомнили, что тестируют такую услугу с августа этого года в сотрудничестве с магазином Simple Wine.