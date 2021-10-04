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Ozon заявил о намерении получить лицензию на продажу алкоголя

Ведомости

Ozon 4 октября зарегистрировал компанию «Озон алко», следует из информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Через это юрлицо маркетплейс планирует получить лицензию на продажу алкоголя, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе онлайн-ритейлера.

«Ozon подтверждает намерение получить лицензию на продажу алкогольной продукции. При этом мы не собираемся вести дистанционную торговлю алкоголем, поскольку это запрещено регулятором. В будущем, если такая возможность будет реализована законодательно, мы сможем обеспечить покупателей Ozon расширенным ассортиментом», — заявили в компании.

В маркетплейсе пояснили, что сейчас онлайн-платформы могут работать с алкогольной продукцией как витрины, где покупатели выбирают товары и бронируют их, после чего забирают у поставщика. В Ozon напомнили, что тестируют такую услугу с августа этого года в сотрудничестве с магазином Simple Wine.

На данный момент в России нет закона об онлайн-продаже алкоголя. Однако в августе Министерство финансов предложило с 1 января 2022 г. запустить эксперимент по розничной торговле данной продукцией через «Почту России». Предполагалось, что инициативу распространят на напитки, на 100% произведенные из винограда, выращенного на территории России. Минфин полагал, что эксперимент позволит властям оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в стране. 

Ранее «Ведомости» узнали, как российские ритейлеры продают алкоголь онлайн при формальном запрете на это. Так, сделки оформляются как покупки в точках продажи, а курьер затем довозит заказы до пункта назначения.

Ранее по теме: Минфин предложил провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных