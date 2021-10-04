Ozon заявил о намерении получить лицензию на продажу алкоголя
Ozon 4 октября зарегистрировал компанию «Озон алко», следует из информации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Через это юрлицо маркетплейс планирует получить лицензию на продажу алкоголя, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе онлайн-ритейлера.
«Ozon подтверждает намерение получить лицензию на продажу алкогольной продукции. При этом мы не собираемся вести дистанционную торговлю алкоголем, поскольку это запрещено регулятором. В будущем, если такая возможность будет реализована законодательно, мы сможем обеспечить покупателей Ozon расширенным ассортиментом», — заявили в компании.
В маркетплейсе пояснили, что сейчас онлайн-платформы могут работать с алкогольной продукцией как витрины, где покупатели выбирают товары и бронируют их, после чего забирают у поставщика. В Ozon напомнили, что тестируют такую услугу с августа этого года в сотрудничестве с магазином Simple Wine.
На данный момент в России нет закона об онлайн-продаже алкоголя. Однако в августе Министерство финансов предложило с 1 января 2022 г. запустить эксперимент по розничной торговле данной продукцией через «Почту России». Предполагалось, что инициативу распространят на напитки, на 100% произведенные из винограда, выращенного на территории России. Минфин полагал, что эксперимент позволит властям оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в стране.
Ранее «Ведомости» узнали, как российские ритейлеры продают алкоголь онлайн при формальном запрете на это. Так, сделки оформляются как покупки в точках продажи, а курьер затем довозит заказы до пункта назначения.