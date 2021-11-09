Владелец «Красного & Белого» и «Бристоля» отложил IPO на Мосбирже
Mercury Retail Holding, которая управляет сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», объявила о переносе первичного публичного размещения (IPO) на Мосбирже, которое должно было состояться 10 ноября. Об этом говорится в сообщении компании.
«Mercury Retail Holding PLC […] объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями», — отмечается в сообщении компании.
3 ноября ритейлер опубликовал ценовой диапазон IPO, который должен был составить от $6 до $6,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Исходя из этого ожидаемая рыночная капитализация компании составила бы $12-13 млрд. Компания планировала предложить инвесторам 200 млн ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Приблизительный объем предложения должен был составить $1,2-1,3 млрд.
О проведении IPO компания объявила 27 октября. За день до этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что владельцы группы могут продать 10–15% бумаг в ходе размещения. Стоимость группы ее владельцы оценивали в $20–25 млрд, по данным издания. Но аналитики, опрошенные «Ведомостями», приводили меньшие оценки: от $12 млрд до $18 млрд.
Под управлением Mercury Retail находится более 14 000 магазинов брендов «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России. Общая торговая площадь магазинов на 30 июня 2021 г. составляла более 1 млн кв. м. Выручка за 2020 г. составила 577 млрд руб., чистая прибыль – 25,7 млрд руб. Компания принадлежит Сергею Студенникову (у него 45% долей), Игорю Кесаеву (37%) и Сергею Кациеву (8%).
4 ноября «Делимобиль» объявил о решении перенести IPO на NYSE на 2022 г. из-за «рыночных условий», сообщал «Ведомостям» представитель компании. Причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, сообщил 9 ноября Forbes со ссылкой на три источника. Источник издания из инвестфонда, который планировал принять участие в размещении, сообщил, что компания столкнулась с «плохим спросом» во время сбора заявок от потенциальных участников IPO в рамках объявленного ценового коридора $10-12 за бумагу.