Владелец «Красного & Белого» и «Бристоля» отложил IPO на Мосбирже

4 ноября «Делимобиль» объявил о решении перенести IPO на NYSE на 2022 г. из-за «рыночных условий», сообщал «Ведомостям» представитель компании. Причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, сообщил 9 ноября Forbes со ссылкой на три источника. Источник издания из инвестфонда, который планировал принять участие в размещении, сообщил, что компания столкнулась с «плохим спросом» во время сбора заявок от потенциальных участников IPO в рамках объявленного ценового коридора $10-12 за бумагу.