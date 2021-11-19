ВТБ продаст акции «Магнита» по 5700 рублей за штуку

В 2018 г. ВТБ выкупил долю в «Магните» — 29,1% — у Сергея Галицкого, основавшего ритейлер в 1994 г. Сумма сделки составила примерно 138 млрд руб., или 4661 руб. за акцию. В мае 2008 г. года ВТБ продал долю в 11,82% Marathon Group, стоимость пакета на тот момент оценивалась в 62,5 млрд руб. Исходя из цены покупки на момент сделки в 2018 г., оставшиеся 17,28% акций ВТБ в 17,28% стоили 81,9 млрд руб.