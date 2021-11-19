ВТБ продаст акции «Магнита» по 5700 рублей за штуку
Еще 12,4% акций ВТБ продаст Marathon Group по цене, определенной в рамках предложения, отмечается в сообщении банка. Точную стоимость в пресс-службе не назвали. На открытии сегодняшних торгов одна акция «Магнита» стоила 5945,5 руб. за штуку, как и на закрытии вчерашних. Бумаги ритейлера подешевели после объявления ВТБ о выходе из капитала ритейлера. Торги 18 ноября начались с 6405 руб. за акцию.
Во вчерашнем сообщении ВТБ говорилось, что Marathon Group получит 12,9% акций «Магнита» — их выкупит действующий акционер группы Александр Винокуров. Соответственно, к продаже институциональным и розничным инвесторам в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок планировалось предложить оставшуюся долю в 4,4%. Однако из сегодняшнего сообщения банка следует, что пропорции изменились.
Таким образом, ВТБ выйдет из капитала «Магнита», тогда как доля Marathon Group вырастет до 29,2%. Однако для увеличения более 25% сделку должна согласовать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В связи с этим компания сначала будет распоряжаться четвертью бумаг «Магнита», а права голоса по находящемуся в РЕПО пакету примерно в 4,2% акций перейдут к ней после получения необходимого согласования регулятора.
Единственным глобальным координатором, букраннером предложения и финансовым консультантом в рамках сделки по продаже акций Marathon Group стал «ВТБ капитал».
В 2018 г. ВТБ выкупил долю в «Магните» — 29,1% — у Сергея Галицкого, основавшего ритейлер в 1994 г. Сумма сделки составила примерно 138 млрд руб., или 4661 руб. за акцию. В мае 2008 г. года ВТБ продал долю в 11,82% Marathon Group, стоимость пакета на тот момент оценивалась в 62,5 млрд руб. Исходя из цены покупки на момент сделки в 2018 г., оставшиеся 17,28% акций ВТБ в 17,28% стоили 81,9 млрд руб.