Костин и Авен усомнились в правильности решения главы Wilbderries купить банк
Глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен скептически отнеслись к решению основательницы и гендиректора онлайн-ритейлера Wildberries Татьяны Бакальчук купить банк.
«Таня, конечно, зря купила банк. Один геморрой ей, ну ничего, пускай помучается. Это такое дело тяжелое, вещь трудная и опасная, но это их выбор», — сказал Костин во вторник, 7 декабря, выступая на пленарной сессии онлайн-форума «Финополис». Трансляция дискуссии велась онлайн.
В феврале 2021 г. Бакальчук купила 100% банка «Стандарт-кредит», который впоследствии был переименован в «Вайлдберриз банк». Тогда в Wildberries пояснили, что целью сделки было дальнейшее развитие действующих сервисов для покупателей и бизнеса и запуск новых.
С точки зрения главы ВТБ, наиболее эффективная и малозатратная модель развития новых направлений — приобретать не сервисы, а партнеров в лице лидеров рынка. Он привел в пример сотрудничество банка с «Яндексом», в рамках которого был запущен комплексный сервис по управлению сбережениями, и «Магнитом» (платежный сервис Magnit Pay). «Когда ты делаешь одновременно 20 дел, то трудно рассчитывать на то, что у тебя все 20 дел получатся хорошо», — добавил Костин.
Схожу точку зрения выразил и Авен. «Надо заниматься тем, что хорошо знаешь и хорошо умеешь, — сказал он. — Заниматься всем вокруг, тем, чем мы не умеем заниматься, в том числе доставкой еды и организацией такси — это распыление в том числе организационных ресурсов».
Совладелец Альфа-банка убежден, что онлайн-ритейлеры не способны «быстро построить хорошие банки, покупая их». По его словам, маловероятно, что кредитные организации смогут привлечь новых клиентов разнообразными сервисами в рамках своих экосистем. «Есть советский опыт, когда большое промышленное предприятие владело колхозами и кормило своих работников. Это было определенным стимулом идти на этот завод, потому что там можно было еще колбасу купить. Тогда это было понятно. Но сейчас колбасу можно купить в разных местах. Люди сейчас очень легко перебегают с места на место и будут перебегать», — отметил Авен.
Бакальчук, которая также участвовала в форуме, заявила, что ее компания собирается не соперничать, а сотрудничать с банками. Она добавила, что покупка банка была призвана лишь улучшить сервис компании для клиентов и поставщиков, а также повысить эффективность бизнес-процессов при экономии средств, которые можно направить на развитие.
«У нас никогда не было и нет никаких инвесторов, нам приходится быть все время прибыльными. Поэтому если мы делаем бизнес-процессы эффективными, значит у нас есть деньги на то, чтобы развиваться», — сказала она.