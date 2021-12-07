Костин и Авен усомнились в правильности решения главы Wilbderries купить банк

Совладелец Альфа-банка убежден, что онлайн-ритейлеры не способны «быстро построить хорошие банки, покупая их». По его словам, маловероятно, что кредитные организации смогут привлечь новых клиентов разнообразными сервисами в рамках своих экосистем. «Есть советский опыт, когда большое промышленное предприятие владело колхозами и кормило своих работников. Это было определенным стимулом идти на этот завод, потому что там можно было еще колбасу купить. Тогда это было понятно. Но сейчас колбасу можно купить в разных местах. Люди сейчас очень легко перебегают с места на место и будут перебегать», — отметил Авен.