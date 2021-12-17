«Коммерсантъ»: энергетики предложили ограничить льготы для потребляющих слишком много

Майнинг быстрее всего развивается в регионах России с низкими ценами на электроэнергию, в частности, в Иркутской области, где тариф для сельских жителей составляет 0,86 рубля за 1 кВтч. «Иркутскэнергосбыт» обнаружил в области более 1000 нелегальных ферм, среди них как минимум одну мощностью более 200 кВт. Еще в сентябре губернатор региона жаловался на подпольных майнеров правительству: ожидается, что в 2021 г. из-за перебазирования сюда части ферм из Китая потребление электроэнергии населением в области превысит прошлогодний уровень на 159%.