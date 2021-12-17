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«Коммерсантъ»: энергетики предложили ограничить льготы для потребляющих слишком много

Ведомости

Совет производителей энергии (представляет интересы крупных генерирующих российских компаний) предложил повысить тарифы для тех, кто потребляет слишком много электроэнергии, сообщает «Коммерсантъ». Мера призвана помешать нелегальным майнерам криптовалюты получать выгоду от оплаты электроэнергии по низким ценам, установленным для населения, которые компенсирует бизнес.

Энергетики призвали ввести повышенные тарифы на объемы «сверх разумных для бытового потребления». Максимальную планку бытового потребления предлагается установить на уровне 7–7,5 тыс. кВтч в месяц, что в 20–25 раз превышает средний показатель для домов и квартир. По данным издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает соответствующий нормативный акт.

На данный момент майнинг (добыча) криптовалюты в России фактически разрешен, однако в законе не содержится определения этого понятия, а сами майнеры не имеют правового статуса. Их деятельность не лицензируется и не облагается налогом. В Госдуме, Минэкономики и Минэнерго предлагают официально признать майнинг предпринимательской деятельностью и регламентировать порядок его налогообложения.

При этом легально в России работают специализированные майнинг-центры, которые платят налоги и покупают электричество по коммерческим тарифам. Сейчас они потребляют в совокупности около 600-700 МВт, а в скором времени может приблизиться к 1 ГВт, считает президент Ассоциации ЦОД Игорь Дорофеев.

Объем потребления «серых» ферм, которые находятся в обычных жилых домах, гаражах, сараях и в квартирах, уже сейчас может превышать 300–400 МВт, по оценкам собеседников издания. Такие майнеры, считают энергетики, ответственны за избыток энергомощности.

По данным НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков), в 2019-2020 гг. энергетики доплачивали за потребление электроэнергии населением 237 млрд руб. в год, а в текущем году этот показатель вырастет до 241 млрд руб.

Россия в октябре вышла на третье место в мире по добыче биткойна, увеличив долю в глобальном майнинге до 11,2%, согласно данным Кембриджского университета. Это произошло после того, как в Китае был наложен запрет на добычу криптовалют на фоне дефицита электроэнергии.

Майнинг быстрее всего развивается в регионах России с низкими ценами на электроэнергию, в частности, в Иркутской области, где тариф для сельских жителей составляет 0,86 рубля за 1 кВтч. «Иркутскэнергосбыт» обнаружил в области более 1000 нелегальных ферм, среди них как минимум одну мощностью более 200 кВт. Еще в сентябре губернатор региона жаловался на подпольных майнеров правительству: ожидается, что в 2021 г. из-за перебазирования сюда части ферм из Китая потребление электроэнергии населением в области превысит прошлогодний уровень на 159%.

Ранее по теме: Президенту и правительству пожаловались на майнеров криптовалют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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