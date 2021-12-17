Wildberries объявил о выходе на рынок Великобритании
Крупнейший по обороту российский маркетплейс Wildberries запустил продажи в Великобритании, сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечается в сообщении, покупателям из Великобритании будут доступны 5,5 млн наименований товаров от 164 000 международных брендов. Клиенты смогут оформить заказы через официальный сайт компании, мобильные приложения на базе iOS и Android, которые работают на английском и русском языках. Доставка будут осуществляться через международные и местные курьерские службы.
Великобритания стала 19-й по счету страной присутствия Wildberries. В 2021 г. компания вышла на рынки США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы и Турции. В 2020 г. Wildberries запустил продажи в Польше, Словакии, Израиле и других странах.
Как ранее писал Bloomberg, выход Wildberries на европейские рынки приведет к прямой конкуренции с крупнейшим в мире онлайн-ритейлером Amazon.