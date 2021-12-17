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Бизнес

Wildberries объявил о выходе на рынок Великобритании

Ведомости

Крупнейший по обороту российский маркетплейс Wildberries запустил продажи в Великобритании, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, покупателям из Великобритании будут доступны 5,5 млн наименований товаров от 164 000 международных брендов. Клиенты смогут оформить заказы через официальный сайт компании, мобильные приложения на базе iOS и Android, которые работают на английском и русском языках. Доставка будут осуществляться через международные и местные курьерские службы.

Великобритания стала 19-й по счету страной присутствия Wildberries. В 2021 г. компания вышла на рынки США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы и Турции. В 2020 г. Wildberries запустил продажи в Польше, Словакии, Израиле и других странах.

Как ранее писал Bloomberg, выход Wildberries на европейские рынки приведет к прямой конкуренции с крупнейшим в мире онлайн-ритейлером Amazon.

Ранее по теме: Wildberries объявил о выходе на рынок США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных