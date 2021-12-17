Wildberries объявил о выходе на рынок Великобритании

Как отмечается в сообщении, покупателям из Великобритании будут доступны 5,5 млн наименований товаров от 164 000 международных брендов. Клиенты смогут оформить заказы через официальный сайт компании, мобильные приложения на базе iOS и Android, которые работают на английском и русском языках. Доставка будут осуществляться через международные и местные курьерские службы.