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Бизнес

Троценко рассказал о готовности помочь владельцу шахты «Листвяжная»

Ведомости

Бизнесмен Роман Троценко заявил о готовности предоставить финансирование компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева, арестованного по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек.

«Мы с группой СДС партнерствуем в отношении кемеровского «Азота». Я знаю Федяева как ответственного человека, который никогда не ставил деньги выше ценности человеческой жизни», — сказал Троценко РБК в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Троценко рассказал, что Федяев «невероятно переживал» из-за аварии на шахте «Листвяжная». Пока разговора о предоставлении финансирования или кредитной линии нет, но в случае необходимости Троценко это сделает, подчеркнул бизнесмен.

Основному собственнику и председателю совета директоров «СДС-угля» Федяеву принадлежит 95% в холдинге СДС, который владеет «СДС-углем». По данным издания, Роман Троценко стал владельцем доли в кемеровском «Азоте» в 2016 г., а через год выкупил у холдинга СДС весь «СДС Азот», владеющий 100% кемеровского «Азота» и Ангарским азотно-туковым заводом в Иркутской области.

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«Но в том же году, по данным «Интерфакса», «Азот инвест» Федяева получил 40% «СДС Азота». Доля «Азот инвеста» в «СДС Азоте» была передана в залог Газпромбанку. Троценко подтвердил, что группе СДС принадлежит 40% «СДС Азота», — передает издание.

Основному владельцу «СДС-угля» Михаилу Федяеву, задержанному следствием по делу о взрыве метана на шахте «Листвяжная», могут назначить наказание до 7 лет лишения свободы, рассказал ранее «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Это максимальный срок по по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса (УК) «Нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», которая инкриминируется Федяеву. Ему также вменяется еще одна статья УК – ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). По ней грозит до 10 лет лишения свободы, альтернатива: принудительные работы на срок до 5 лет либо штраф до 1 млн руб.

Кроме того, в случае установления вины персонала, по словам Горбунова, компания обязана будет компенсировать материальный и моральный ущерб потерпевшим.

Как сообщал Следственный комитет, также были задержаны гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Ранее задержали других сотрудников «СДС-угля», в том числе директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, и должностных лиц Сибирского управления Ростехнадзора.

В корпорацию Троценко AEON входят аэропортовый холдинг «Новапорт», производитель химической продукции «СДС Азот», предприятия, связанные с речным транспортом, в том числе Московское речное пароходство, девелоперская компания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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