Троценко рассказал о готовности помочь владельцу шахты «Листвяжная»

Основному владельцу «СДС-угля» Михаилу Федяеву, задержанному следствием по делу о взрыве метана на шахте «Листвяжная», могут назначить наказание до 7 лет лишения свободы, рассказал ранее «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Это максимальный срок по по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса (УК) «Нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», которая инкриминируется Федяеву. Ему также вменяется еще одна статья УК – ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). По ней грозит до 10 лет лишения свободы, альтернатива: принудительные работы на срок до 5 лет либо штраф до 1 млн руб.