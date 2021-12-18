Троценко рассказал о готовности помочь владельцу шахты «Листвяжная»
Бизнесмен Роман Троценко заявил о готовности предоставить финансирование компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева, арестованного по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которой погиб 51 человек.
Троценко рассказал, что Федяев «невероятно переживал» из-за аварии на шахте «Листвяжная». Пока разговора о предоставлении финансирования или кредитной линии нет, но в случае необходимости Троценко это сделает, подчеркнул бизнесмен.
Основному собственнику и председателю совета директоров «СДС-угля» Федяеву принадлежит 95% в холдинге СДС, который владеет «СДС-углем». По данным издания, Роман Троценко стал владельцем доли в кемеровском «Азоте» в 2016 г., а через год выкупил у холдинга СДС весь «СДС Азот», владеющий 100% кемеровского «Азота» и Ангарским азотно-туковым заводом в Иркутской области.
«Но в том же году, по данным «Интерфакса», «Азот инвест» Федяева получил 40% «СДС Азота». Доля «Азот инвеста» в «СДС Азоте» была передана в залог Газпромбанку. Троценко подтвердил, что группе СДС принадлежит 40% «СДС Азота», — передает издание.
Основному владельцу «СДС-угля» Михаилу Федяеву, задержанному следствием по делу о взрыве метана на шахте «Листвяжная», могут назначить наказание до 7 лет лишения свободы, рассказал ранее «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Это максимальный срок по по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса (УК) «Нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», которая инкриминируется Федяеву. Ему также вменяется еще одна статья УК – ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). По ней грозит до 10 лет лишения свободы, альтернатива: принудительные работы на срок до 5 лет либо штраф до 1 млн руб.
Кроме того, в случае установления вины персонала, по словам Горбунова, компания обязана будет компенсировать материальный и моральный ущерб потерпевшим.
Как сообщал Следственный комитет, также были задержаны гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Ранее задержали других сотрудников «СДС-угля», в том числе директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, и должностных лиц Сибирского управления Ростехнадзора.
В корпорацию Троценко AEON входят аэропортовый холдинг «Новапорт», производитель химической продукции «СДС Азот», предприятия, связанные с речным транспортом, в том числе Московское речное пароходство, девелоперская компания.