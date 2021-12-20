Путин поручил увеличивать долю российского вина в торговых сетях и ресторанах

Ранее представители нескольких виноторговых компаний сообщили «Ведомостям», что часть вина может пропасть из магазинов с 1 января 2022 г., потому что власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ с поправками в закон о регулировании алкогольного рынка. Закон ввел новую классификацию винодельческой продукции, из-за которой понадобились изменения названий на контрэтикетках большинства продукции и принятия новых деклараций соответствия.