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Путин поручил увеличивать долю российского вина в торговых сетях и ресторанах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить меры по поэтапному увеличению минимальной доли российской винодельческой продукции на полках торговых сетей, а также ресторанов и кафе. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Поэтапное увеличение минимальной доли российской винодельческой продукции в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания, имеющих лицензию на розничную продажу соответствующих товаров, в том числе за счет их приоритетного предложения. Срок — 1 июля 2022 г.», — сказано в сообщении.

Помимо этого предлагается утвердить комплекс мер по развитию внутреннего туризма, создания экскурсионных маршрутов и соответствующей инфраструктуры. Срок утверждения комплекса мер — 1 июля 2022 г. Поручение дано правительству, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 г.

Ранее представители нескольких виноторговых компаний сообщили «Ведомостям», что часть вина может пропасть из магазинов с 1 января 2022 г., потому что власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ с поправками в закон о регулировании алкогольного рынка. Закон ввел новую классификацию винодельческой продукции, из-за которой понадобились изменения названий на контрэтикетках большинства продукции и принятия новых деклараций соответствия.

Ранее по теме: Часть вин может исчезнуть с полок магазинов сразу после Нового года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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