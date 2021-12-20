Путин поручил увеличивать долю российского вина в торговых сетях и ресторанах
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить меры по поэтапному увеличению минимальной доли российской винодельческой продукции на полках торговых сетей, а также ресторанов и кафе. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Поэтапное увеличение минимальной доли российской винодельческой продукции в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания, имеющих лицензию на розничную продажу соответствующих товаров, в том числе за счет их приоритетного предложения. Срок — 1 июля 2022 г.», — сказано в сообщении.
Помимо этого предлагается утвердить комплекс мер по развитию внутреннего туризма, создания экскурсионных маршрутов и соответствующей инфраструктуры. Срок утверждения комплекса мер — 1 июля 2022 г. Поручение дано правительству, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 г.
Ранее представители нескольких виноторговых компаний сообщили «Ведомостям», что часть вина может пропасть из магазинов с 1 января 2022 г., потому что власти решили не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ с поправками в закон о регулировании алкогольного рынка. Закон ввел новую классификацию винодельческой продукции, из-за которой понадобились изменения названий на контрэтикетках большинства продукции и принятия новых деклараций соответствия.