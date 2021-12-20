Арабские инвестфонды вышли из капитала «Вертолетов России»

В ноябре текущего года «Вертолеты России» и Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun заключили соглашение о покупке эмиратским холдингом 50% «ВР-технологии» (конструкторское бюро «Вертолетов России», которое разрабатывает легкий пассажирский вертолет VRT 500 и беспилотник VRT 300). Еще 50% осталось у российской стороны. Общие инвестиции в проект составят $450 млн. Предполагается, что Tawazun закупит по 100 единиц VRT 300 и VRT 500 для нужд местных организаций и полиции.