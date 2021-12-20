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Арабские инвестфонды вышли из капитала «Вертолетов России»

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Консорциум ближневосточных суверенных фондов, которому принадлежало 12% акций холдинга «Вертолеты России», вышел из капитала компании. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Фонды Арабских Эмиратов вышли из капитала "Вертолетов России" и вложились в проект по VRT500 и VRT300. Арабские инвесторы вышли из миноритариев в одном проекте и перешли в мажоритарии в другом», — сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).

Консорциум арабских инвесторов, сформированный Российским фондом прямых инвестиций, приобрел акции «Вертолетов России» в 2017 г. Стоимость его доли в холдинге, крупнейшим акционером которого является «Ростех», составляла $300 млн.

В ноябре текущего года «Вертолеты России» и Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun заключили соглашение о покупке эмиратским холдингом 50% «ВР-технологии» (конструкторское бюро «Вертолетов России», которое разрабатывает легкий пассажирский вертолет VRT 500 и беспилотник VRT 300). Еще 50% осталось у российской стороны. Общие инвестиции в проект составят $450 млн. Предполагается, что Tawazun закупит по 100 единиц VRT 300 и VRT 500 для нужд местных организаций и полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных