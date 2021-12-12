Сербия заявила о планах закупить у России 18 вертолетов
Президент Сербии Александар Вучич рассказал о намерении закупить у России 18 вертолетов в 2022-2023 гг. Всего страна планирует приобрести 30 вертолетов, заявил Вучич.
Речь идет об 11 вертолетах H-145 производства компании Airbus, четырех Ми-35 и трех Ми-17.
«Плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза. Так что мы станем региональной вертолетной силой», — сказал Вучич после совещания с военными и ознакомления с ходом учений авиабригады в городе Ниш (цитата по ТАСС).
Он добавил, что государство в ближайшие пять лет разместит на военных предприятиях Сербии заказы на 1,25 млрд евро.
Весной текущего года Россия передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на сербское минобороны.
Тем самым была завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров по соглашению о военном сотрудничестве. Ранее страна приобрела у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35 и получила в дар шесть истребителей МиГ-29, а также танки Т-72МС и бронетранспортеры БРДМ-2МС.