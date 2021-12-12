Сербия заявила о планах закупить у России 18 вертолетов

«Плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза. Так что мы станем региональной вертолетной силой», — сказал Вучич после совещания с военными и ознакомления с ходом учений авиабригады в городе Ниш (цитата по ТАСС).