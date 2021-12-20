«Сколково» планирует нарастить выручку резидентов на 90% к 2024 году
Фонд «Сколково» планирует увеличить совокупную выручку резидентов на 90% по сравнению с выручкой за 2020 г., которая составила 162,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении фонда. Планируется, что количество резидентов к концу 2024 г. увеличится на 61%.
В сообщении отмечается, что в период с 2021 по 2024 г. более 1000 компаний, находящихся на поздних стадиях развития, утратят статус участника «Сколково» в связи с истечением десятилетнего периода резидентства. С их уходом также выпадает существенный объем выручки, поэтому для достижения целевых показателей резидентами «Сколково» в период с 2021 по 2024 г. должны стать более 2900 новых компаний, находящихся на раннем этапе развития, отметили в фонде.
Планируемые внебюджетные инвестиции в проекты резидентов «Сколково» в 2022 г. должны превысить 20 млрд руб. и 25 млрд руб. в 2024 г. «Количество рабочих мест при этом увеличится в 2024 г. до 100 000», — отметили в фонде.
В апреле этого года председатель совета директоров «Сколково» Аркадий Дворкович говорил «Ведомостям», что количество стартапов в 2020 г. увеличилось до 2758 (в 2019 г. было 2248. – «Ведомости»). В период с 2016 по 2019 г. совокупная выручка резидентов выросла с 49 млрд до 111 млрд руб. – в среднем она росла на 35–40% в год. «Если говорить о положительном эффекте для бюджета страны, то только уплаченный участниками проекта НДФЛ превысил в прошлом году 8 млрд руб. Общее число рабочих мест, по предварительным данным за 2020 г., – более 41 000. 15% международных патентных заявок, подаваемых от всех российских компаний, приходится на резидентов «Сколково», что говорит о высоком экспортном потенциале», — рассказывал Дворкович.