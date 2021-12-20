«Сколково» планирует нарастить выручку резидентов на 90% к 2024 году

В апреле этого года председатель совета директоров «Сколково» Аркадий Дворкович говорил «Ведомостям», что количество стартапов в 2020 г. увеличилось до 2758 (в 2019 г. было 2248. – «Ведомости»). В период с 2016 по 2019 г. совокупная выручка резидентов выросла с 49 млрд до 111 млрд руб. – в среднем она росла на 35–40% в год. «Если говорить о положительном эффекте для бюджета страны, то только уплаченный участниками проекта НДФЛ превысил в прошлом году 8 млрд руб. Общее число рабочих мест, по предварительным данным за 2020 г., – более 41 000. 15% международных патентных заявок, подаваемых от всех российских компаний, приходится на резидентов «Сколково», что говорит о высоком экспортном потенциале», — рассказывал Дворкович.