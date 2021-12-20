В России предложили разрешить самозанятым вставать на налоговый учет через «Госуслуги»
Правительство РФ предложило разрешить самозанятым россиянам и гражданам других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
Предполагается, что после принятия поправок граждане РФ и других стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) смогут подавать направление в налоговый орган для регистрации на портале в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД).
«Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам "расширить" оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ожидается, что нововведения позволят увеличить число физлиц, ведущих деятельность в правовом поле, а вместе с этим и поступления от них доходов в бюджеты субъектов РФ.
НПД — это льготный налоговый режим для самозанятых, который дает им право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Размер налоговой ставки в рамках НПД составляет 4% (при расчете налога с продаж российским и иностранным физлицам) или 6% (для продаж российским и иностранным организациям и ИП) вместо 13% налога на доходы физлиц.
С 1 января 2019 г. НПД ввели в качестве эксперимента в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. С 1 января 2020-го он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля того же года — на всю страну.