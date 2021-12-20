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Бизнес

В России предложили разрешить самозанятым вставать на налоговый учет через «Госуслуги»

Ведомости

Правительство РФ предложило разрешить самозанятым россиянам и гражданам других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вставать на налоговый учет через единый портал госуслуг. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Предполагается, что после принятия поправок граждане РФ и других стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) смогут подавать направление в налоговый орган для регистрации на портале в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД).

«Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам "расширить" оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что нововведения позволят увеличить число физлиц, ведущих деятельность в правовом поле, а вместе с этим и поступления от них доходов в бюджеты субъектов РФ.

НПД — это льготный налоговый режим для самозанятых, который дает им право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Размер налоговой ставки в рамках НПД составляет 4% (при расчете налога с продаж российским и иностранным физлицам) или 6% (для продаж российским и иностранным организациям и ИП) вместо 13% налога на доходы физлиц.

С 1 января 2019 г. НПД ввели в качестве эксперимента в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. С 1 января 2020-го он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля того же года — на всю страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных