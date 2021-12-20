МЭА сообщило о рекордном объеме выработки угольной электроэнергии в 2021 году

В США и ЕС производство угольной электроэнергии в 2021 г. вырастет почти на 20%, но при этом не достигнет уровня 2019 г. На объемы производства больше всего повлияют Индия и Китай — там они вырастут на 12 и 9% соответственно — это будет рекордный уровень для обеих стран. Восстановление мирового промышленного производства также приведет к тому, что общемировой спрос на уголь вырастет на 6% в 2021 г., приблизившись к рекордным уровням, достигнутым в 2013 и 2014 гг., прогнозируют в МЭА.