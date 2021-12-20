МЭА сообщило о рекордном объеме выработки угольной электроэнергии в 2021 году
В 2021 г. объем производства угольной электроэнергии вырастет на 9% в годовом выражении и составит 10350 тераватт-часов (TWh), что станет новым рекордом, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Рост производства угольной электроэнергии зафиксирован впервые с 2018 г., в 2019 и 2020 гг. мировое производство снижалось.
Рост производства угольной электроэнергии произошел на фоне быстрого восстановления мировой экономики, резкого роста фьючерсов на газ, а также дефицита предложения электроэнергии, сказано в отчете. При этом ожидается, что доля угольной электроэнергии в общемировом энергобалансе составит 36%, что на 5 п.п. ниже, чем в 2007 г., когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объемам производства.
В США и ЕС производство угольной электроэнергии в 2021 г. вырастет почти на 20%, но при этом не достигнет уровня 2019 г. На объемы производства больше всего повлияют Индия и Китай — там они вырастут на 12 и 9% соответственно — это будет рекордный уровень для обеих стран. Восстановление мирового промышленного производства также приведет к тому, что общемировой спрос на уголь вырастет на 6% в 2021 г., приблизившись к рекордным уровням, достигнутым в 2013 и 2014 гг., прогнозируют в МЭА.
После 2021 г. мировое потребление угля вернется к модели, наблюдавшейся в течение предыдущего десятилетия: снижение спроса в странах с развитой экономикой одновременно с ростом в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах.
«После кратковременного восстановления объемов производства в США и ЕС в 2021 г. спрос на уголь снова войдет в цикл снижения вплоть до 2024 г. В основном это обусловлено энергетическим сектором, где наблюдается медленный рост спроса на электроэнергию и быстрое расширение ветровых и солнечных фотоэлектрических мощностей, которые заменяют угольную электроэнергию», — отмечается в отчете.
При этом глобальные тенденции в угольной промышленности будут определяться Индией и Китаем, констатируют в МЭА. На эти страны приходится две трети мирового потребления угля, несмотря на увеличение доли возобновляемых и других низкоуглеродных источников энергии. По прогнозам агентства, рост спроса на уголь в Китае будет составлять 1% ежегодно в период с 2022 по 2024 гг. В Индии за счет более высокого экономического роста, рост спроса на уголь составит порядка 4% ежегодно.
«Растущая потребность Индии в угле увеличит спрос на 130 млн тонн в период с 2021 по 2024 гг. Для большинства промышленных целей, где используется уголь, таких как производство чугуна и стали, существует не так много технологий, которые могут заменить его в краткосрочной перспективе. Исходя из текущих тенденций, мировой спрос на уголь вырастет до 8 025 тонн в 2022 г., что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, и останется на этом уровне до 2024 г.», — спрогнозировали в МЭА.