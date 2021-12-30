Газета
Бизнес

Керимов возглавил рейтинг наиболее «обедневших» за 2021 год бизнесменов

Ведомости

Среди российских бизнесменов, входящих в глобальный список Forbes, 29 человек потеряли часть состояния в 2021 г., говорится в новом рейтинге издания. Объем средств еще пяти человек не изменился, большинство же — 70 — за год разбогатели.

Сильнее всего сократилось состояние Сулеймана Керимова — на $5,99 млрд до $14,92 млрд к 20 декабря. Семье бизнесмена принадлежат 76,3% акций золотодобытчика «Полюс». На фоне падения биржевых цен на драгметалл капитализация компании сократилась, отмечает издание. Так, с 1 января акции «Полюса» подешевели на 16% до 12 775 руб. за штуку. Кроме того, как отмечает Forbes, влияние на ситуацию оказало повышение ставок ФРС США, увеличившее доходность американских долговых бумаг и тем самым снизившее доходность других активов.

Второе место рейтинга занял председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, чье состояние сократилось на $2,93 млрд до $9,29 млрд. Бизнесмен рассказал изданию, что из-за санкций минфина США, введенных в 2018 г., на его счетах в западных банках оказалось заморожено свыше $1,5 млрд.

Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров группы DME Дмитрий Каменщик. Его состояние уменьшилось за год на $668 млн до $1,8 млрд. Это произошло на фоне ограничений на поездки, действующих из-за пандемии коронавируса, пояснил Forbes.

В топ-10 рейтинга издания также попали:

- генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын: состояние сократилось на $615 млн до $5,79 млрд;

- председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков: состояние сократилось на $414 млн до $2,54 млрд;

- бизнесмен Александр Мамут: состояние сократилось на $320 млн до $2,26 млрд;

- акционер компании по разработке программного обеспечения Domo, биотехнологической компании Humacyte и других Гаврил Юшваев: состояние сократилось на $285 млн до $1,92 млрд;

- генеральный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе: состояние сократилось на $241 млн до $970 млн;

- генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож: состояние сократилось на $231 млн до $2,3 млрд;

- президент Crocus Group Араз Агаларов: состояние сократилось на $226 млн до $1,45 млрд.

Вчера Forbes представил рейтинг российских бизнесменов, наиболее разбогатевших за 2021 г. Его возглавил создатель Telegram Павел Дуров, чье состояние увеличилось на $13,81 млрд до $17,24 млрд.

Ранее по теме: Дуров возглавил рейтинг разбогатевших российских бизнесменов в 2021 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных