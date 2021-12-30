Керимов возглавил рейтинг наиболее «обедневших» за 2021 год бизнесменов

Сильнее всего сократилось состояние Сулеймана Керимова — на $5,99 млрд до $14,92 млрд к 20 декабря. Семье бизнесмена принадлежат 76,3% акций золотодобытчика «Полюс». На фоне падения биржевых цен на драгметалл капитализация компании сократилась, отмечает издание. Так, с 1 января акции «Полюса» подешевели на 16% до 12 775 руб. за штуку. Кроме того, как отмечает Forbes, влияние на ситуацию оказало повышение ставок ФРС США, увеличившее доходность американских долговых бумаг и тем самым снизившее доходность других активов.