ФАС заподозрила поставщиков электросетевого оборудования в картельном сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре в отношении пяти поставщиков электросетевого оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о компаниях «Евро-Атлас», «Техническая служба», «Эверест-1», «Инвестактивгрупп», «ТД «Комплексная энергопоставка» и «Телекоммуникационные комплексные системы». По версии регулятора, они поддерживали цены на торгах для нужд дочерних структур ПАО «Россети» на поставку электросетевого оборудования на сумму более 2 млрд руб.
Доказательства для возбуждения дела были получены в ходе прошедших в декабре внеплановых выездных проверок, заявили в ФАС. Если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы.
На прошлой неделе в компании «Евро-Атлас» сообщили, что ФАС в ходе проверки на сутки остановила работу предприятия. Представитель компании отверг обвинения в картельном сговоре, заявив, что она участвует в закупках наравне с другими участниками рынка на конкурентных условиях.
Накануне ФАС также обвинила в нерыночном завышении цен на свою продукцию три металлургические компании — «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Новолипецкий металлургический комбинат». Глава ведомства Максим Шаскольский пригрозил компаниям крупными штрафами. Металлурги с заключением не согласны и намерены его оспорить.