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ФАС заподозрила поставщиков электросетевого оборудования в картельном сговоре

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре в отношении пяти поставщиков электросетевого оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о компаниях «Евро-Атлас», «Техническая служба», «Эверест-1», «Инвестактивгрупп», «ТД «Комплексная энергопоставка» и «Телекоммуникационные комплексные системы». По версии регулятора, они поддерживали цены на торгах для нужд дочерних структур ПАО «Россети» на поставку электросетевого оборудования на сумму более 2 млрд руб.

Доказательства для возбуждения дела были получены в ходе прошедших в декабре внеплановых выездных проверок, заявили в ФАС. Если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы.

На прошлой неделе в компании «Евро-Атлас» сообщили, что ФАС в ходе проверки на сутки остановила работу предприятия. Представитель компании отверг обвинения в картельном сговоре, заявив, что она участвует в закупках наравне с другими участниками рынка на конкурентных условиях.

Накануне ФАС также обвинила в нерыночном завышении цен на свою продукцию три металлургические компании — «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Новолипецкий металлургический комбинат». Глава ведомства Максим Шаскольский пригрозил компаниям крупными штрафами. Металлурги с заключением не согласны и намерены его оспорить.

Ранее по теме: Металлурги отвергли обвинения ФАС в завышении цен на продукцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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