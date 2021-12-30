ФАС заподозрила поставщиков электросетевого оборудования в картельном сговоре

На прошлой неделе в компании «Евро-Атлас» сообщили, что ФАС в ходе проверки на сутки остановила работу предприятия. Представитель компании отверг обвинения в картельном сговоре, заявив, что она участвует в закупках наравне с другими участниками рынка на конкурентных условиях.