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Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект обязывает собственников особо опасных производств и объектов размещения отходов I и II классов опасности за пять лет до конца срока эксплуатации разработать план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия окружающей среде.

Регулирование касается промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов. Предприниматели либо выводят объект из эксплуатации, либо реконструируют объект и продлевают срок его эксплуатации. Мероприятия должны быть одобрены государственной экологической экспертизой.

Если бизнесмены не ликвидируют нанесенный окружающей среде вред, им назначат компенсационный платеж в размере стоимости ликвидационных мероприятий.

Отдельный блок в документе отведен угольной отрасли. Решение включить угольные шахты в этот законопроект было принято по итогам совещания у президента, посвященного анализу причин трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В итоге данные поправки были внесены в законопроект ко второму чтению и одобрены Госдумой 17 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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