Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба

Отдельный блок в документе отведен угольной отрасли. Решение включить угольные шахты в этот законопроект было принято по итогам совещания у президента, посвященного анализу причин трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В итоге данные поправки были внесены в законопроект ко второму чтению и одобрены Госдумой 17 декабря.