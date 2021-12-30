Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект обязывает собственников особо опасных производств и объектов размещения отходов I и II классов опасности за пять лет до конца срока эксплуатации разработать план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия окружающей среде.
Регулирование касается промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов. Предприниматели либо выводят объект из эксплуатации, либо реконструируют объект и продлевают срок его эксплуатации. Мероприятия должны быть одобрены государственной экологической экспертизой.
Если бизнесмены не ликвидируют нанесенный окружающей среде вред, им назначат компенсационный платеж в размере стоимости ликвидационных мероприятий.
Отдельный блок в документе отведен угольной отрасли. Решение включить угольные шахты в этот законопроект было принято по итогам совещания у президента, посвященного анализу причин трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В итоге данные поправки были внесены в законопроект ко второму чтению и одобрены Госдумой 17 декабря.