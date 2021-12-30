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Бизнес

Google оплатил часть штрафов за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов добилась от Google оплаты части штрафов за отказ удалять запрещенную в России информацию, сообщил «Интерфакс». В банке данных ФССП сейчас есть одно дело неимущественного характера в отношении компании. Оно связано с исключением Google использования «Умного голосования» в поисковой выдаче по решению арбитража.

Ранее судебные приставы завели в отношении Google три исполнительных производства о взыскании штрафов на сумму 8,5 млн руб. Сейчас дела прекращены.

24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в этом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram и TikTok на несколько десятков миллионов рублей. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Ранее по теме: Google оштрафован на 7 млрд рублей за неудаление запрещенной информации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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