Google оплатил часть штрафов за неудаление запрещенного контента
Федеральная служба судебных приставов добилась от Google оплаты части штрафов за отказ удалять запрещенную в России информацию, сообщил «Интерфакс». В банке данных ФССП сейчас есть одно дело неимущественного характера в отношении компании. Оно связано с исключением Google использования «Умного голосования» в поисковой выдаче по решению арбитража.
Ранее судебные приставы завели в отношении Google три исполнительных производства о взыскании штрафов на сумму 8,5 млн руб. Сейчас дела прекращены.
24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.
В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в этом году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram и TikTok на несколько десятков миллионов рублей. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.