Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снизился второй день подряд
Транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко снизился второй день подряд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
В воскресенье, 2 декабря, прокачка российского газа через пограничный пункт между Украиной и Словакией Велке Капушаны упала до 35,5 млн куб. м против 49,5 млн куб. м днем ранее. Таким образом, падение составило почти 30%.
За первый день 2022 г. транзит через Украину в Словакию упал на 40,9%, достигнув минимального уровня со 2 ноября. В декабре объем транзита варьировался от 69,1 до 90,2 млн кубометров, в ноябре — от 42,7 до 94,5 млн.
«Газпром» ранее отказался бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа через Украину в январе. Физический транзит российского газа через территорию страны в 2021 г. станет минимальным за последние шесть лет и будет на треть меньше, чем годом ранее, говорил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.