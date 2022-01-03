Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снизился второй день подряд

«Газпром» ранее отказался бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа через Украину в январе. Физический транзит российского газа через территорию страны в 2021 г. станет минимальным за последние шесть лет и будет на треть меньше, чем годом ранее, говорил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.