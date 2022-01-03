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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снизился второй день подряд

Ведомости

Транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко снизился второй день подряд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

В воскресенье, 2 декабря, прокачка российского газа через пограничный пункт между Украиной и Словакией Велке Капушаны упала до 35,5 млн куб. м против 49,5 млн куб. м днем ранее. Таким образом, падение составило почти 30%.

За первый день 2022 г. транзит через Украину в Словакию упал на 40,9%, достигнув минимального уровня со 2 ноября. В декабре объем транзита варьировался от 69,1 до 90,2 млн кубометров, в ноябре — от 42,7 до 94,5 млн.

«Газпром» ранее отказался бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа через Украину в январе. Физический транзит российского газа через территорию страны в 2021 г. станет минимальным за последние шесть лет и будет на треть меньше, чем годом ранее, говорил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Ранее по теме: «Газпром» не стал бронировать допмощности на транзит газа через Украину в январе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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