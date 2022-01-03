Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров
Биржевая цена на газ в Европе в первый день торгов в 2022 г. поднялась выше $900 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой в феврале на нидерландском хабе TTF поднялась до $933 за 1000 куб. м. Рост к расчетной цене пятницы составил около 13%.
31 декабря котировки упали более чем на 20%, опустившись ниже $800 за тысячу кубометров на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и перенаправления танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, с азиатского курса в европейские порты.
Отбор газа из подземных хранилищ Европы в этот день из-за теплой погоды достиг минимального уровня с 2012-го — 136,6 млн куб. м. До этого, 21 декабря, цены на споте впервые преодолели отметку в $2000 за тысячу кубометров.