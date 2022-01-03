Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров

Отбор газа из подземных хранилищ Европы в этот день из-за теплой погоды достиг минимального уровня с 2012-го — 136,6 млн куб. м. До этого, 21 декабря, цены на споте впервые преодолели отметку в $2000 за тысячу кубометров.