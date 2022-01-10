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Структуры Kismet Capital Group купили 100% «Русских башен»

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Структуры инвестиционной компании Kismet Capital Group (KCG) приобрели 100% инфраструктурного оператора «Русские башни», сообщили в KCG.

«Структуры Kismet Capital Group (KCG), контролирующего акционера ГК "Вертикаль", приобрели 100% ГК "Русские башни", одного из крупнейших независимых игроков башенного рынка России. Сделка профинансирована за счет собственных средств KCG, а также кредита от Сбербанка», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).

В результате сделки «Русские башни» войдут в компанию «Новые башни», которая была создана на базе активов «Вертикали» и «Первой башенной компании» «Мегафона». Более 65% акций «Новые башни» будет принадлежать KCG, 25% — «Мегафону», а оставшаяся доля — структурам основателя «Вертикали».

В портфеле «Русских башен» около 7200 антенно-мачтовых сооружений по всей России. В результате сделок портфель «Новых башен» вырастет до 30 000 и станет крупнейшим в России, отметили в компании.

Kismet Capital Group — инвестиционная группа, основанная в 2016 г. Иваном Тавриным. Группа является владельцем медиахолдинга «Медиа-1» и контрольным пакетом ГК «Вертикаль».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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