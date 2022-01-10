Структуры Kismet Capital Group купили 100% «Русских башен»
Структуры инвестиционной компании Kismet Capital Group (KCG) приобрели 100% инфраструктурного оператора «Русские башни», сообщили в KCG.
«Структуры Kismet Capital Group (KCG), контролирующего акционера ГК "Вертикаль", приобрели 100% ГК "Русские башни", одного из крупнейших независимых игроков башенного рынка России. Сделка профинансирована за счет собственных средств KCG, а также кредита от Сбербанка», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).
В результате сделки «Русские башни» войдут в компанию «Новые башни», которая была создана на базе активов «Вертикали» и «Первой башенной компании» «Мегафона». Более 65% акций «Новые башни» будет принадлежать KCG, 25% — «Мегафону», а оставшаяся доля — структурам основателя «Вертикали».
В портфеле «Русских башен» около 7200 антенно-мачтовых сооружений по всей России. В результате сделок портфель «Новых башен» вырастет до 30 000 и станет крупнейшим в России, отметили в компании.
Kismet Capital Group — инвестиционная группа, основанная в 2016 г. Иваном Тавриным. Группа является владельцем медиахолдинга «Медиа-1» и контрольным пакетом ГК «Вертикаль».