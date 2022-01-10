Структуры Kismet Capital Group купили 100% «Русских башен»

В результате сделки «Русские башни» войдут в компанию «Новые башни», которая была создана на базе активов «Вертикали» и «Первой башенной компании» «Мегафона». Более 65% акций «Новые башни» будет принадлежать KCG, 25% — «Мегафону», а оставшаяся доля — структурам основателя «Вертикали».