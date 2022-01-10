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На Украине оценили уровень запасов газа в ПХГ

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В украинских подземных хранилищах газа по состоянию на 8 января находится 13,02 млрд куб. м топлива, что на 43,44% меньше показателя прошлого года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании «Укртрансгаз».

Организация сообщает, что проектная мощность ПХГ Украины составляет 30,95 млрд куб. м газа, незанятыми остаются почти 16,95 млрд куб. м топлива. Уровень наполненности ПХГ составляет 42,1%.

В конце 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о снижении запасов газа в ПХГ Украины до исторического минимума.

Ранее украинский «Нафтогаз» также сообщал, что его крупнейшие газовые месторождения истощены на 80%. Председатель правления компании Юрий Витренко отметил, что в последние годы объем добычи газа сокращается при цели по его увеличению. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа. Также Витренко заявил, что страна не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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