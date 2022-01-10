На Украине оценили уровень запасов газа в ПХГ
В украинских подземных хранилищах газа по состоянию на 8 января находится 13,02 млрд куб. м топлива, что на 43,44% меньше показателя прошлого года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании «Укртрансгаз».
Организация сообщает, что проектная мощность ПХГ Украины составляет 30,95 млрд куб. м газа, незанятыми остаются почти 16,95 млрд куб. м топлива. Уровень наполненности ПХГ составляет 42,1%.
В конце 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о снижении запасов газа в ПХГ Украины до исторического минимума.
Ранее украинский «Нафтогаз» также сообщал, что его крупнейшие газовые месторождения истощены на 80%. Председатель правления компании Юрий Витренко отметил, что в последние годы объем добычи газа сокращается при цели по его увеличению. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что страна должна достичь газовой независимости от России. В октябре кабинет министров республики поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» нарастить объем добычи газа. Также Витренко заявил, что страна не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников.