Структура РЖД вышла из капитала ТГК-14
Компания «Энергопромсбыт» (по данным «Спарк-Интерфакса», на 51% принадлежит РЖД) вышла из капитала генерирующей компании ТГК-14, говорится в сообщении последней. До этого структура РЖД владела 39,81% акций ТГК-14.
Из числа акционеров ТГК-14 также вышли УК «РВМ Капитал» (владела 24,98% акций) и УК «Тринфико» (23,01%). Владельцем этих долей (всего 87,8%) и еще 4,79% акций, находящихся у прочих акционеров, стала Дальневосточная управляющая компания (ДУК).
ТГК-14 обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав ТГК-14 входят семь угольных теплоэлектростанций общей мощностью 650 МВт, их тепловая мощность – 3125 Гкал/ч.
РЖД покупала энергокомпанию в 2008 г. совместно с группой ЕСН Григория Березкина, потом выкупила долю у партнера. Это было нужно для электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, но сейчас эти задачи выполняет ФСК, и ТГК-14 признана непрофильным активом.
23 декабря 2021 г. в Улан-Удэ на ТЭЦ-1, принадлежащей ТГК-14, произошла авария, после которой был введен режим чрезвычайной ситуации на республиканском уровне. На станции произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6, 7, 8, 9 и турбогенераторов 6 и 7. В результате в части районов Улан-Удэ была сокращена подача тепла. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что все затраты на ликвидацию аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, пострадавшей в результате пожара, возьмет на себя ТГК-14. Ущерб от аварии в ТГК-14 предварительно оценивали в 100 млн руб.