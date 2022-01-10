Структура РЖД вышла из капитала ТГК-14

23 декабря 2021 г. в Улан-Удэ на ТЭЦ-1, принадлежащей ТГК-14, произошла авария, после которой был введен режим чрезвычайной ситуации на республиканском уровне. На станции произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6, 7, 8, 9 и турбогенераторов 6 и 7. В результате в части районов Улан-Удэ была сокращена подача тепла. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что все затраты на ликвидацию аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, пострадавшей в результате пожара, возьмет на себя ТГК-14. Ущерб от аварии в ТГК-14 предварительно оценивали в 100 млн руб.