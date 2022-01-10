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Структура РЖД вышла из капитала ТГК-14

Ведомости

Компания «Энергопромсбыт» (по данным «Спарк-Интерфакса», на 51% принадлежит РЖД) вышла из капитала генерирующей компании ТГК-14, говорится в сообщении последней. До этого структура РЖД владела 39,81% акций ТГК-14.

Из числа акционеров ТГК-14 также вышли УК «РВМ Капитал» (владела 24,98% акций) и УК «Тринфико» (23,01%). Владельцем этих долей (всего 87,8%) и еще 4,79% акций, находящихся у прочих акционеров, стала Дальневосточная управляющая компания (ДУК).

ТГК-14 обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав ТГК-14 входят семь угольных теплоэлектростанций общей мощностью 650 МВт, их тепловая мощность – 3125 Гкал/ч. 

РЖД покупала энергокомпанию в 2008 г. совместно с группой ЕСН Григория Березкина, потом выкупила долю у партнера. Это было нужно для электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, но сейчас эти задачи выполняет ФСК, и ТГК-14 признана непрофильным активом. 

РЖД не первый год пыталась продать актив. В феврале прошлого года РЖД не смогла продать долю в ходе аукциона. Тогда пакет в 39,81% оценивался в 2,3 млрд руб., однако позже цена существенно снижалась из-за падения фондового рынка. 

РЖД вынуждена была продать актив из-за требования законодательства, отмечали ранее «Ведомости». Законом об электроэнергетике запрещено совмещение деятельности по передаче электроэнергии (на которой специализируется РЖД), а также ее производству и купле-продаже (ТГК-14).

23 декабря 2021 г. в Улан-Удэ на ТЭЦ-1, принадлежащей ТГК-14, произошла авария, после которой был введен режим чрезвычайной ситуации на республиканском уровне. На станции произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6, 7, 8, 9 и турбогенераторов 6 и 7. В результате в части районов Улан-Удэ была сокращена подача тепла. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что все затраты на ликвидацию аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, пострадавшей в результате пожара, возьмет на себя ТГК-14. Ущерб от аварии в ТГК-14 предварительно оценивали в 100 млн руб. 

Ранее по теме: РЖД снова не смогла найти покупателей на долю ТГК-14

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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