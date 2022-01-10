Bloomberg: газ в Европе дешевеет из-за наплыва СПГ из США

По подсчетам эксперта аналитической компании ICIS Тома Марзек-Мансера, в ближайшие две недели в Западную Европу из США прибудет 5,5 млрд куб. м СПГ в дополнение к 3,5 млрд кубометров, которые уже были поставлены в начале года. Таким образом, январь может стать рекордным месяцем для поставок американского топлива. При этом, пишет Bloomberg, в феврале на рынке СПГ будет наблюдаться традиционная азиатская премия, а в марте и апреле она вновь сменится на европейскую.