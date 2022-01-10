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Bloomberg: газ в Европе дешевеет из-за наплыва СПГ из США

Ведомости

Цена природного газа в Европе снижается второй день подряд на фоне роста поставок СПГ американскими танкерами, которые постепенно начинают вытеснять российский газ, сообщает Bloomberg.

Согласно данным операторов, собранным агентством, потоки на терминалах сжиженного природного газа в северо-западной Европе находятся на максимальном уровне с декабря 2019-го. Отмечается, что поставки СПГ помогают компенсировать «ограниченный» экспорт из России. Рекордный рост цен на газ в Европе в декабре заставил трейдеров, доставляющих СПГ в Азию, перенаправлять танкеры в европейские порты.

По подсчетам эксперта аналитической компании ICIS Тома Марзек-Мансера, в ближайшие две недели в Западную Европу из США прибудет 5,5 млрд куб. м СПГ в дополнение к 3,5 млрд кубометров, которые уже были поставлены в начале года. Таким образом, январь может стать рекордным месяцем для поставок американского топлива. При этом, пишет Bloomberg, в феврале на рынке СПГ будет наблюдаться традиционная азиатская премия, а в марте и апреле она вновь сменится на европейскую.

Стоимость природного газа на европейском рынке снизилась в конце декабря на фоне новостей о прибытии танкеров с СПГ, возобновления ветрогенерации и потепления в регионе. По состоянию на понедельник, 10 декабря, ближайшие газовые фьючерсы (с поставкой в феврале) торгуются в районе $1000 за тысячу кубометров после того, как 21 декабря был установлен рекорд за всю историю торгов — $2200 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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