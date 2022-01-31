Производители молочной продукции предупредили о повышении цен с февраля

О беспрецедентном росте цен на сырье и упаковку также заявили в компании Valio (бренд Viola). Там отметили, что помимо дисбаланса спроса и предложения на рынке, молочная отрасль сталкивается и с другими негативными факторами, например, курсовые разницы, климатические факторы и дефицит трудовых ресурсов. В компании оценивают подорожание себестоимости молочной продукции в прошлом году в 15-20%. А сырье в среднем подорожало на 15–30%. «Рост цен становится вынужденной мерой, на которую идут почти все игроки рынка, в том числе Valio», — отметили в компании.