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Бизнес

Производители молочной продукции предупредили о повышении цен с февраля

Ведомости

Один из крупнейших в России производителей молочной продукции Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа» и пр.) уведомил ритейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля текущего года из-за роста себестоимости продукции. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола торговым сетям.

В письме указывается, что цены на биржевые молочные продукты в декабре прошлого года достигли максимальных значений — этот фактор сказался и на российском рынке. Например, сливочное масло 72,5% жирности за год подорожало на 45% — до 430 руб. за 1 кг, а сухое обезжиренное молоко на 35% — до 250 руб. за 1 кг. Помимо этого, в Danone отмечают рост расходов на упаковку, логистику, обработку товаров, аренду и еще ряд факторов.

В Danone прогнозируют, что цены на молоко-сырье в России в I квартале 2022 г. вырастут еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 г. могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%.

О беспрецедентном росте цен на сырье и упаковку также заявили в компании Valio (бренд Viola). Там отметили, что помимо дисбаланса спроса и предложения на рынке, молочная отрасль сталкивается и с другими негативными факторами, например, курсовые разницы, климатические факторы и дефицит трудовых ресурсов. В компании оценивают подорожание себестоимости молочной продукции в прошлом году в 15-20%. А сырье в среднем подорожало на 15–30%. «Рост цен становится вынужденной мерой, на которую идут почти все игроки рынка, в том числе Valio», — отметили в компании.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили журналистам, что на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости «возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей». При этом в министерстве не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию из-за принятых мер господдержки производителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных