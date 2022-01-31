Производители молочной продукции предупредили о повышении цен с февраля
Один из крупнейших в России производителей молочной продукции Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа» и пр.) уведомил ритейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля текущего года из-за роста себестоимости продукции. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола торговым сетям.
В письме указывается, что цены на биржевые молочные продукты в декабре прошлого года достигли максимальных значений — этот фактор сказался и на российском рынке. Например, сливочное масло 72,5% жирности за год подорожало на 45% — до 430 руб. за 1 кг, а сухое обезжиренное молоко на 35% — до 250 руб. за 1 кг. Помимо этого, в Danone отмечают рост расходов на упаковку, логистику, обработку товаров, аренду и еще ряд факторов.
В Danone прогнозируют, что цены на молоко-сырье в России в I квартале 2022 г. вырастут еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 г. могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%.
О беспрецедентном росте цен на сырье и упаковку также заявили в компании Valio (бренд Viola). Там отметили, что помимо дисбаланса спроса и предложения на рынке, молочная отрасль сталкивается и с другими негативными факторами, например, курсовые разницы, климатические факторы и дефицит трудовых ресурсов. В компании оценивают подорожание себестоимости молочной продукции в прошлом году в 15-20%. А сырье в среднем подорожало на 15–30%. «Рост цен становится вынужденной мерой, на которую идут почти все игроки рынка, в том числе Valio», — отметили в компании.
В пресс-службе Минсельхоза сообщили журналистам, что на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости «возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей». При этом в министерстве не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию из-за принятых мер господдержки производителей.