В Германии начали два расследования в отношении Telegram
В Германии ведутся два расследования в отношении мессенджера Telegram, в том числе в связи с отсутствием уполномоченного по делам компании в стране. Об этом рассказал журналистам представитель минюста ФРГ.
«Федеральное ведомство юстиции запустило два производства о наложении штрафа в отношении Telegram», — заявил чиновник (цитата по ТАСС). Он добавил, что в рамках этих дел в ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram, было направлено два письма.
В июне прошлого года Der Spiegel сообщал, что Telegram могут оштрафовать в Германии на 55 млн евро за то, что компания не указала контактное лицо для общения с властями и не обеспечила работу механизма для подачи жалоб на противоправный контент в соответствии с местным законодательством.
Эти требования до сих пор не были исполнены. В начале января глава германского минюста Марко Бушман пригрозил компании миллионными штрафами, если та не удовлетворит претензии регулирующих органов. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера в качестве крайней меры в случае, если Telegram продолжит нарушать немецкое законодательство. Она также заявила, что Германия обсуждает вопрос регулирования мессенджера с другими европейскими странами.
На прошлой неделе Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ сообщило о создании специальной рабочей группы для расследования угроз и призывов к убийствам, распространяющихся через Telegram. В сообщении ведомства говорилось, что пандемия COVID-19 поспособствовала радикализации людей на площадке, где публикуются призывы к расправам, направленные на политических деятелей, а также представителей науки и медицины, которые публично участвуют в борьбе с пандемией.
В распространении противоправного контента Telegram обвиняли и в ряде других стран, включая США, Бразилию, Иран и Индонезию. В России мессенджер уже оплатил штрафы на общую сумму 15 млн руб. по шести делам за неудаление запрещенного контента. Компания также вошла в список иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительство в России в рамках так называемого закона о «приземлении», однако пока это требование не выполнила.