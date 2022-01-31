В Германии начали два расследования в отношении Telegram

В распространении противоправного контента Telegram обвиняли и в ряде других стран, включая США, Бразилию, Иран и Индонезию. В России мессенджер уже оплатил штрафы на общую сумму 15 млн руб. по шести делам за неудаление запрещенного контента. Компания также вошла в список иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительство в России в рамках так называемого закона о «приземлении», однако пока это требование не выполнила.