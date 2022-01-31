Sony покупает студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд

Bungie известна как разработчик популярных игр Halo и Destiny, а также Myth, Oni и Marathon. С 2000 по 2007 г. студия входила в состав Microsoft, затем стала независимой и в 2010 г. заключила партнерство с Activision Blizzard, в рамках которого развивала Destiny. В январе 2019 г. соглашение было разорвано по обоюдному согласию, и студия получила полные издательские права на франшизу.