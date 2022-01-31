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Sony покупает студию-разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд

Ведомости

Японская Sony Interactive Entertainment (SIE), производитель игровых приставок PlayStation, объявила о приобретении американской студии Bungie за $3,6 млрд. Когда сделка завершится, Bungie станет независимым подразделением SIE.

Глава SIE Джим Райан заявил, что Bungie останется мультиплатформенной студией и сохранит за собой возможность самостоятельно издавать проекты на любой платформе, где сочтет нужным. На сайте Bungie говорится, что будущие игры не будут выпускаться эксклюзивно для PlayStation. Студия сохранит прежнее руководство и продолжит работать над Destiny 2. В Bungie заявили, что сделка поможет студии активнее нанимать разработчиков для своих проектов.

Bungie известна как разработчик популярных игр Halo и Destiny, а также Myth, Oni и Marathon. С 2000 по 2007 г. студия входила в состав Microsoft, затем стала независимой и в 2010 г. заключила партнерство с Activision Blizzard, в рамках которого развивала Destiny. В январе 2019 г. соглашение было разорвано по обоюдному согласию, и студия получила полные издательские права на франшизу.

Сделка Sony с Bungie стала уже третьим крупным поглощением в игровой индустрии, о котором объявили в январе. До этого корпорация Take-Two за $12,7 млрд объявила о намерении приобрести разработчика мобильных и онлайн-игр Zynga, а Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard за $68,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных