Twitter объявила об обратном выкупе акций на $4 млрд

Чистый убыток Twitter в 2021 г. составил $221,4 млн, или $0,28 на акцию. Это более чем в пять раз меньше, чем в 2020 г. Чистая прибыль за IV квартал сложилась на уровне $181,7 млн, или $0,23 на акцию после $222,1 млн, или $0,28 на акцию в аналогичный период предыдущего года.