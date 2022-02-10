Twitter объявила об обратном выкупе акций на $4 млрд
Компания Twitter начинает процедуру обратного выкупа своих акций (buyback) объемом в $4 млрд, следует из отчетности компании за IV квартал и полный 2021 г.
«Наш совет директоров одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму $4 млрд. В рамках новой программы мы намерены осуществить ускоренный выкуп акций на сумму $2 млрд и со временем выкупить оставшиеся $2 млрд», — говорится в пресс-релизе компании.
Чистый убыток Twitter в 2021 г. составил $221,4 млн, или $0,28 на акцию. Это более чем в пять раз меньше, чем в 2020 г. Чистая прибыль за IV квартал сложилась на уровне $181,7 млн, или $0,23 на акцию после $222,1 млн, или $0,28 на акцию в аналогичный период предыдущего года.
Выручка Twitter за 2021 г. превысила $5 млрд — это на 37% больше, чем в 2020 г. Операционный убыток компании составил $492,7 млн против прибыли в $26,7 млн годом ранее. Показатели включают в себя «чистые расходы, связанные с судебным разбирательством, в размере $766 млн, а также текущие инвестиции», говорится в отчетности. Речь идет в том числе о коллективном иске акционеров и отдельных исках акционеров по деривативам, уточнили в организации.
Среднее количество монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) Twitter по итогам IV квартала выросло на 13% в годовом выражении и достигло 217 млн человек. К тому же периоду 2023 г. компания планирует достичь показателя в 315 млн.
Акции Twitter после выхода отчетности стали расти. На закрытии торгов одна бумага стоила $37,83, а на премаркете в 15:10 мск достигла $41,17. Однако затем цена акций стала падать и к 17:10 мск составила $38.