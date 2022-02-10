ФАС признала металлургов нарушившими антимонопольное законодательство

В службе пояснили, что цены на продукцию компаний росли быстрее, чем ее себестоимость. Также ФАС установила, что на внутреннем рынке не было роста спроса на горячекатаный прокат. При стабильном объеме продаж прибыль компаний в 2021 г. выросла втрое по сравнению с 2019-2020 гг. Также металлурги не смогли подтвердить, что существовал неудовлетворенный спрос иностранных контрагентов, значит, не было факторов для роста цен на продукцию в России до уровня экспорта.