ФАС признала металлургов нарушившими антимонопольное законодательство
Комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признали металлургические компании ММК, НЛМК и «Северсталь» нарушившими антимонопольное законодательство, говорится на сайте службы.
В ФАС пояснили, что на рынке горячекатаного плоского проката стабильный состав основных игроков и высокие барьеры входа. ММК, НЛМК и «Северсталь» занимают более 70% этого рынка. С января прошлого года они установили и поддерживали монопольно высокие цены на свою продукцию. В службе установили, что рост цен на горячекатаный прокат в прошлом году не был полностью вызван рыночными факторами.
В службе пояснили, что цены на продукцию компаний росли быстрее, чем ее себестоимость. Также ФАС установила, что на внутреннем рынке не было роста спроса на горячекатаный прокат. При стабильном объеме продаж прибыль компаний в 2021 г. выросла втрое по сравнению с 2019-2020 гг. Также металлурги не смогли подтвердить, что существовал неудовлетворенный спрос иностранных контрагентов, значит, не было факторов для роста цен на продукцию в России до уровня экспорта.
«Северстали», ММК и НЛМК выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании», — добавили в ФАС.
ФАС возбудила три антимонопольных дела против «Северстали», ММК и НЛМК в апреле 2021 г. Служба заподозрила компании в установлении и поддержании монопольно высокой цены на стальной горячекатаный плоский прокат. 29 декабря ФАС сообщила, что установила в действиях ММК, НЛМК и «Северстали» нарушения антимонопольного законодательства.
По мнению ведомства, монопольно высокие цены они удерживали с января 2021 г. Цены увеличивались несоразмерно изменению расходов, необходимых для производства продукции. Регулятор также пояснил, что собрал доказательства того, что ответчики установили на внутреннем рынке цены выше, чем на внешнем. Глава ФАС Максим Шаскольский в интервью RTVI говорил, что размер штрафов по итогам расследования «может удивить».