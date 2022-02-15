Газпромбанк вложит в строительство хирургического корпуса на Сахалине 8,8 млрд рублей

Как отметили в Газпромбанке, помимо повышения доступности и качества медицинских услуг на Сахалине, проект поможет создать дополнительные рабочие места. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, реализация соглашения даст «толчок для развития высокотехнологичного лечения на островах». У местных жителей будет больше возможностей получить медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона.