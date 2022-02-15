Газпромбанк вложит в строительство хирургического корпуса на Сахалине 8,8 млрд рублей
Газпромбанк и правительство Сахалинской области договорились об условиях сотрудничества в рамках проекта по созданию и техническому обслуживанию хирургического корпуса Сахалинской областной клинической больницы, сообщила пресс-служба кредитной организации. Объем инвестиций на эти цели составит 8,8 млрд руб.
Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. В хирургический корпус больницы, расположенной в Южно-Сахалинске, войдут несколько диагностических подразделений и хирургические службы по различным направлениям.
Площадь здания оценивается в 36 000 кв. м, а число койко-мест — в 344 штуки. Ежегодно в корпусе планируют проводить около 30 000 операций. Срок реализации проекта намечен на период с 2022 по 2034 г.
Как отметили в Газпромбанке, помимо повышения доступности и качества медицинских услуг на Сахалине, проект поможет создать дополнительные рабочие места. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, реализация соглашения даст «толчок для развития высокотехнологичного лечения на островах». У местных жителей будет больше возможностей получить медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона.