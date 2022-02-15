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Газпромбанк вложит в строительство хирургического корпуса на Сахалине 8,8 млрд рублей

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Газпромбанк и правительство Сахалинской области договорились об условиях сотрудничества в рамках проекта по созданию и техническому обслуживанию хирургического корпуса Сахалинской областной клинической больницы, сообщила пресс-служба кредитной организации. Объем инвестиций на эти цели составит 8,8 млрд руб.

Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. В хирургический корпус больницы, расположенной в Южно-Сахалинске, войдут несколько диагностических подразделений и хирургические службы по различным направлениям.

Площадь здания оценивается в 36 000 кв. м, а число койко-мест — в 344 штуки. Ежегодно в корпусе планируют проводить около 30 000 операций. Срок реализации проекта намечен на период с 2022 по 2034 г.

Как отметили в Газпромбанке, помимо повышения доступности и качества медицинских услуг на Сахалине, проект поможет создать дополнительные рабочие места. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, реализация соглашения даст «толчок для развития высокотехнологичного лечения на островах». У местных жителей будет больше возможностей получить медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных