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«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Америку

Ведомости

«Аэрофлот» отменил все запланированные на период с 28 февраля по 2 марта рейсы в США, Мексику, на Кубу, в Доминикану и обратно, сообщила пресс-служба авиакомпании. Решение обусловлено закрытием воздушного пространства Канады, пояснил перевозчик.

Оформить возврат средств за билеты можно в местах их приобретения. Компания призвала клиентов следить за изменениями в расписании рейсов на своем сайте и в социальных сетях.

Ранее сегодня «Аэрофлот» уведомил об отмене всех рейсов по европейским маршрутам с 28 февраля. Это связано с решением Евросоюза (ЕС) закрыть воздушное пространство для России. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве ЕС. 

Западные страны закрыли свое воздушное пространство для России на фоне решения президента страны Владимира Путина начать военную операцию в Донбассе. Так, 21 февраля Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а на следующий день подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающих в том числе военную помощь.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые якобы «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили данный шаг России. Они призвали страну вывести военный контингент с Украины и начать переговоры, а также ввели против России финансовые, экономические и персональные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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