«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в Америку
Оформить возврат средств за билеты можно в местах их приобретения. Компания призвала клиентов следить за изменениями в расписании рейсов на своем сайте и в социальных сетях.
Ранее сегодня «Аэрофлот» уведомил об отмене всех рейсов по европейским маршрутам с 28 февраля. Это связано с решением Евросоюза (ЕС) закрыть воздушное пространство для России. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве ЕС.
Западные страны закрыли свое воздушное пространство для России на фоне решения президента страны Владимира Путина начать военную операцию в Донбассе. Так, 21 февраля Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а на следующий день подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающих в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые якобы «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили данный шаг России. Они призвали страну вывести военный контингент с Украины и начать переговоры, а также ввели против России финансовые, экономические и персональные санкции.