Росприроднадзор увеличил штраф за разлив нефти у берегов Новороссийска

КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Загрузку КТК в основном обеспечивают крупные казахстанские месторождения Тенгиз, Карачаганак и Кашаганское. В 2020 г. на морском терминале КТК было отгружено 59 млн т нефти (минус 6,7% к предыдущему году). В 2021 г. планируется транспортировать 67,5 млн т. В этом году компания приступила к реализации программы расширения действующих мощностей стоимостью $600 млн. Основные акционеры КТК: Россия (госкомпания «Транснефть» управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures с 1,75%), американская Chevron (15%) и «Лукойл» (12,5%).