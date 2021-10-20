Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Новороссийске в 4,5 млрд рублей
Ущерб от разлива нефти на объекте «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске составил почти 4,5 млрд руб., сообщила глава росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram.
«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования посчитала ущерб от последствий разлива нефти в акватории Черного моря в Новороссийске. Он составил 4 482 397 831 руб.», — сообщила Радионова.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. По подсчетам Каспийского трубопроводного консорциума, она загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по оценке компании, составил «порядка 12 кубометров». При этом, по данным Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти составила 80 кв. км – в 400 000 раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), которое затем было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и теперь расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.
Генеральный директор КТК Николай Горбань сообщил, что в качестве основной причины разлива нефти рассматривается заводской брак гидрокомпенсатора выносного устройства для погрузки нефти на танкер. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что основной причиной разлива нефти стало отсутствие капитального ремонта сооружений.
КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Загрузку КТК в основном обеспечивают крупные казахстанские месторождения Тенгиз, Карачаганак и Кашаганское. В 2020 г. на морском терминале КТК было отгружено 59 млн т нефти (минус 6,7% к предыдущему году). В 2021 г. планируется транспортировать 67,5 млн т. В этом году компания приступила к реализации программы расширения действующих мощностей стоимостью $600 млн. Основные акционеры КТК: Россия (госкомпания «Транснефть» управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%), американская Chevron (15%) и «Лукойл» (12,5%).