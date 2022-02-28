Великобритания вводит запрет на доступ российским компаниям на рынки капитала
Великобритания вводит очередной пакет санкций против России, которым предполагается введение запрета на доступ российским компаниям к английским рынкам капитала. Об этом объявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в палате общин, передает The Guardian.
Кроме того, в Великобритании будут заморожены активы трех российских банков — ВТБ, Совкомбанка и Внешэкономбанка. Правительство Британии также работает над введением ограничений в отношении Сбербанка.
Трасс также заявила, что будет введен запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, например, микроэлектроники, морского и навигационного оборудования. По ее словам, это «будет тормозом для экономики России на долгие годы».
Помимо санкций в отношении российских банков и компаний Трасс объявила о заморозке активов «отдельных российских олигархов» — будут арестованы их банковские счета и яхты, отметила глава МИДа.
Ранее сегодня глава минифина Великобритании и управляющий Банком Англии объявили о намерении ввести ограничения в отношении Центрального банка России. Власти Великобритании вводят запрет физическим и юридическим лицам страны проводить финансовые операции с участием ЦБ, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина России. Такие ограничения будут введены на этой неделе.
Также правительство Великобритании планирует ввести ограничения в отношении российских финансовых институтов, принять меры по недопущению выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании. Власти страны получат право запрещать банкам получать доступ к фунту стерлингов и осуществлять клиринговые платежи через Британию.