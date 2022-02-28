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Великобритания вводит запрет на доступ российским компаниям на рынки капитала

Ведомости

Великобритания вводит очередной пакет санкций против России, которым предполагается введение запрета на доступ российским компаниям к английским рынкам капитала. Об этом объявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в палате общин, передает The Guardian.

Кроме того, в Великобритании будут заморожены активы трех российских банков — ВТБ, Совкомбанка и Внешэкономбанка. Правительство Британии также работает над введением ограничений в отношении Сбербанка.

Трасс также заявила, что будет введен запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, например, микроэлектроники, морского и навигационного оборудования. По ее словам, это «будет тормозом для экономики России на долгие годы».

Помимо санкций в отношении российских банков и компаний Трасс объявила о заморозке активов «отдельных российских олигархов» — будут арестованы их банковские счета и яхты, отметила глава МИДа.

Ранее сегодня глава минифина Великобритании и управляющий Банком Англии объявили о намерении ввести ограничения в отношении Центрального банка России. Власти Великобритании вводят запрет физическим и юридическим лицам страны проводить финансовые операции с участием ЦБ, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина России. Такие ограничения будут введены на этой неделе.

Также правительство Великобритании планирует ввести ограничения в отношении российских финансовых институтов, принять меры по недопущению выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании. Власти страны получат право запрещать банкам получать доступ к фунту стерлингов и осуществлять клиринговые платежи через Британию.

Ранее по теме: Путин на фоне санкций подписал указ о дополнительных экономических мерах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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