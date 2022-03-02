Абрамович объявил о продаже «Челси»
Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович объявил о своем решении продать клуб. Его обращение опубликовано на сайте «Челси».
«В нынешней ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», — сказал Абрамович.
Помимо этого, полученные от продажи клуба средства Абрамович планирует направить в благотворительный фонд помощи пострадавшим от войны на Украине.
«Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будут пожертвованы все чистые поступления от продажи. Фонд будет создан на благо всех жертв войны на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — отметил он.
Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. До него лондонский клуб долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. С приходом Абрамовича «Челси» стал одним из грандов мирового футбола: он несколько раз становился чемпионом Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в этом месяце выиграл клубный чемпионат мира. Клуб занимает третье место в премьер-лиге Великобритании.