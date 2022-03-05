Coursera заявила о прекращении сотрудничества с Россией

Coursera стала одной из множества компаний, объявивших о прекращении работы в России в связи со специальной военной операцией на Украине. Целью спецоперации президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.