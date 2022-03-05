Coursera заявила о прекращении сотрудничества с Россией
Образовательная платформа Coursera прекращает сотрудничество с преподавателями и организации из России из-за военной операции, которую страна начала в Донбассе 24 февраля. Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора компании Джеффа Маджионкальда.
«Мы не будем поддерживать финансовую или репутационную выгоду российских преподавателей или учреждений на Coursera, пока происходит эта трагедия, и мы не будем стремиться получать прибыль от ведения бизнеса в регионе в условиях этого гуманитарного кризиса. В результате мы приостанавливаем весь бизнес в России», — сообщил он.
Доступ ко всем курсам, созданным российскими учреждениями и компаниями, будет закрыт. Также Coursera приостановит для граждан России возможность записаться на платные курсы, однако доступ к бесплатным для них сохранится. При этом платформа предлагает всем высшим заведениям и учащимся с Украины бесплатный доступ к Coursera for Campus.
Компания Coursera была основана в 2011 г. бывшими профессорами Стэнфордского университета Дафне Коллер и Эндрю Энгом. Она сотрудничает более чем с 200 университетами мира и предоставляет курсы по разным направлениям. Многие образовательные программы являются бесплатными. В 2013 г. Coursera запустила систему платных сертификатов, подтверждающих выполнение конкретным студентом всех этапов учебного курса.
Coursera стала одной из множества компаний, объявивших о прекращении работы в России в связи со специальной военной операцией на Украине. Целью спецоперации президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.