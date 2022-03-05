Конор Макгрегор предложил купить «Челси»
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на публикацию о продаже российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» предложением приобрести команду за 1,5 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Свой пост боец разместил в Twitter.
«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», — написал Макгрегор, комментируя публикацию Sky News о продаже Абрамовичем «Челси».
О решении продать «Челси» российский бизнесмен сообщил 2 марта. Полученные от продажи клуба средства Абрамович планирует направить в благотворительный фонд помощи пострадавшим от войны на Украине.
Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. До него лондонский клуб долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. С приходом Абрамовича «Челси» стал одним из грандов мирового футбола: он несколько раз становился чемпионом Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в прошлом месяце выиграл клубный чемпионат мира. Клуб занимает третье место в премьер-лиге Великобритании.