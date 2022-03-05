Конор Макгрегор предложил купить «Челси»

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. До него лондонский клуб долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. С приходом Абрамовича «Челси» стал одним из грандов мирового футбола: он несколько раз становился чемпионом Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в прошлом месяце выиграл клубный чемпионат мира. Клуб занимает третье место в премьер-лиге Великобритании.