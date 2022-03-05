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Конор Макгрегор предложил купить «Челси»

Ведомости

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на публикацию о продаже российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» предложением приобрести команду за 1,5 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Свой пост боец разместил в Twitter.

«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», — написал Макгрегор, комментируя публикацию Sky News о продаже Абрамовичем «Челси».

О решении продать «Челси» российский бизнесмен сообщил 2 марта. Полученные от продажи клуба средства Абрамович планирует направить в благотворительный фонд помощи пострадавшим от войны на Украине.

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. До него лондонский клуб долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. С приходом Абрамовича «Челси» стал одним из грандов мирового футбола: он несколько раз становился чемпионом Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в прошлом месяце выиграл клубный чемпионат мира. Клуб занимает третье место в премьер-лиге Великобритании.

Ранее по теме: Абрамович объявил о продаже «Челси»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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