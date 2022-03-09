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«Известия»: «Камаз» начнет замещать иностранные запчасти российскими

Ведомости

Автомобили «Камаз» в марте начнут производить преимущественно с российскими комплектующими, потому что зарубежные компании приостановили поставки деталей на фоне санкций в отношении России, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора «Камаза» Дмитрия Леонова.

«Автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями "Камаза", топливной аппаратурой АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий, Барнаул. — «Известия»). В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — говорится в письме Леонова.

В документе отмечается, что из-за дефицита комплектующих завод перестанет выпускать «Камазы» с американскими двигателями Cummins, немецкими коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch.

Дизельные двигатели Cummins устанавливаются на широкий модельный ряд «камазов». У российской компании есть СП в России «Камминз Кама». Мощности линии по производству собственных двигателей Р6 сейчас составляют 12 000 штук в год, а после модернизации вырастут до 30 000 штук, сообщили в компании.

В конце февраля «Камаз» попал в санкционный список Евросоюза. После того как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине, США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков.

После объявления о санкциях иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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