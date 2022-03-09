«Известия»: «Камаз» начнет замещать иностранные запчасти российскими

Дизельные двигатели Cummins устанавливаются на широкий модельный ряд «камазов». У российской компании есть СП в России «Камминз Кама». Мощности линии по производству собственных двигателей Р6 сейчас составляют 12 000 штук в год, а после модернизации вырастут до 30 000 штук, сообщили в компании.