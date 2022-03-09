«Известия»: «Камаз» начнет замещать иностранные запчасти российскими
«Автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями "Камаза", топливной аппаратурой АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий, Барнаул. — «Известия»). В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — говорится в письме Леонова.
В документе отмечается, что из-за дефицита комплектующих завод перестанет выпускать «Камазы» с американскими двигателями Cummins, немецкими коробкой передач ZF и топливной аппаратурой Bosch.
Дизельные двигатели Cummins устанавливаются на широкий модельный ряд «камазов». У российской компании есть СП в России «Камминз Кама». Мощности линии по производству собственных двигателей Р6 сейчас составляют 12 000 штук в год, а после модернизации вырастут до 30 000 штук, сообщили в компании.
В конце февраля «Камаз» попал в санкционный список Евросоюза. После того как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине, США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков.
После объявления о санкциях иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями.