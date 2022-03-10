Burger King заявил о прекращении корпоративной поддержки своих франчайзи в России

Накануне о временном закрытии 850 своих ресторанов в России объявил McDonald’s. Убыток сети от такого решения составит около $50 млн в месяц, уточнили позже в компании. 8 марта о приостановке деятельности заявила компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut. Однако самому Yum! Brands принадлежат лишь 70 из более чем 1100 ресторанов KFC в России.