Burger King заявил о прекращении корпоративной поддержки своих франчайзи в России
Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, говорится в заявлении компании.
«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную и торговую деятельность, а также цепочки поставок, в дополнение к отказу в одобрении инвестиций и расширения», — сказано в сообщении.
При этом в компании отметили, что у американского Burger King нет ресторанов в России: бизнес в регионе является полностью франчайзинговым. Ранее сеть обязалась направлять любую прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь беженцам из Украины.
Burger King появился в США в 1954 г. Первый российский ресторан открылся в Москве 21 января 2010 г. По состоянию на 2021 г. в стране работало 772 заведения сети.
Накануне о временном закрытии 850 своих ресторанов в России объявил McDonald’s. Убыток сети от такого решения составит около $50 млн в месяц, уточнили позже в компании. 8 марта о приостановке деятельности заявила компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut. Однако самому Yum! Brands принадлежат лишь 70 из более чем 1100 ресторанов KFC в России.
Компании приостанавливают деятельность в России в связи с военной операцией, начатой страной в Донбассе и на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. После объявления спецоперации США, Великобритания, Канада, страны Европейского союза, Япония и другие государства ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков.