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Бизнес

Burger King заявил о прекращении корпоративной поддержки своих франчайзи в России

Ведомости

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, говорится в заявлении компании.

«Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную и торговую деятельность, а также цепочки поставок, в дополнение к отказу в одобрении инвестиций и расширения», — сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что у американского Burger King нет ресторанов в России: бизнес в регионе является полностью франчайзинговым. Ранее сеть обязалась направлять любую прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Burger King появился в США в 1954 г. Первый российский ресторан открылся в Москве 21 января 2010 г. По состоянию на 2021 г. в стране работало 772 заведения сети.

Накануне о временном закрытии 850 своих ресторанов в России объявил McDonald’s. Убыток сети от такого решения составит около $50 млн в месяц, уточнили позже в компании. 8 марта о приостановке деятельности заявила компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut. Однако самому Yum! Brands принадлежат лишь 70 из более чем 1100 ресторанов KFC в России.

Компании приостанавливают деятельность в России в связи с военной операцией, начатой страной в Донбассе и на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. После объявления спецоперации США, Великобритания, Канада, страны Европейского союза, Япония и другие государства ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков.

Ранее по теме: McDonald's и IKEA внесли в список компаний на возможную национализацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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