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Бизнес

Bloomberg: сервис такси Didi приостановил подготовку к листингу в Гонконге

Ведомости

Китайский конгломерат Didi Global, которому принадлежит одноименный агрегатор такси, приостановил подготовку к запланированному листингу в Гонконге, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что решение было принято после того, как компания не смогла удовлетворить требования китайских регуляторов о пересмотре своих систем обработки конфиденциальных данных пользователей.

По словам источников Bloomberg, администрация киберпространства КНР сообщила руководству Didi, что не поддержала предложения компании по предотвращению утечек данных и обеспечению безопасности. Основные приложения Didi пока не будут возвращать в местные онлайн-магазины, откуда их убрали летом прошлого года, рассказал один собеседник агентства.

Didi столкнулась с давлением регуляторов после того, как компании удалось провести первичное размещение акций в США в июне 2021 г. В ходе IPO было привлечено $4,4 млрд, оно стало крупнейшим публичным предложением китайской компании на американской бирже после листинга Alibaba в 2014 г.

Еще во время подготовки к размещению в Китае в отношении сервиса такси было запущено антимонопольное расследование в целях «обеспечения безопасности данных». По данным Reuters, власти выясняли, вытесняла ли Didi с рынка менее крупные компании сектора с помощью неконкурентных методов, а также оценивали степень прозрачности ценообразования сервиса.

Спустя два дня после выхода на биржу была начата еще одна проверка с целью «защиты национальной безопасности». На время проверки приложение Didi удалили из всех онлайн-магазинов страны из-за нарушений закона о сборе данных клиентов, а регистрация новых пользователей была остановлена.

В начале декабря Didi объявила, что проведет делистинг с Нью-Йоркской биржи и разместит обыкновенные акции на бирже в Гонконге. Сообщалось, что компания рассматривала и другие варианты, включая прямую приватизацию.

Акции компании на Нью-Йоркской бирже падают более чем на 10%, до $3,38 за штуку. В ходе IPO сервис такси разместил свои бумаги по $14 за штуку, таким образом, с тех пор они подешевели уже на 76%.

По итогам III квартала 2021 г. чистый убыток Didi составил $4,7 млрд, а по итогам девяти первых месяцев — $7,6 млрд. При этом выручка компании в III квартале составила всего $6,6 млрд против $7,6 млрд в предшествующем квартале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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