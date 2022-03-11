Leroy Merlin готов увеличить поставки и расширить ассортимент товаров в России

«После ухода некоторых компаний с рынка мы открыты к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента. Мы организовали штаб по импортозамещению и значительно активизировали поиск и замещение ассортимента, с которым есть трудности в поставках или производстве», — сказано в письме.