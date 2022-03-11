Газета
Бизнес

Leroy Merlin готов увеличить поставки и расширить ассортимент товаров в России

Ведомости

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin рассматривает возможность увеличения поставок и расширения товарного ассортимента в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо топ-менеджмента компании ее партнерам. В пресс-службе сети подтвердили агентству подлинность документа.

Компания заявила, что продолжает работать в России, а также отметила возросший спрос и необходимость импортозамещения.

«После ухода некоторых компаний с рынка мы открыты к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента. Мы организовали штаб по импортозамещению и значительно активизировали поиск и замещение ассортимента, с которым есть трудности в поставках или производстве», — сказано в письме.

Ритейлер планирует заместить импортный ассортимент товарами, произведенными в России, в течение следующих трех-четырех месяцев. Leroy Merlin также не намерена штрафовать партнеров за недопоставки и гарантирует рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (3-5 дней). Необоснованные повышения цен предприниматься не будут, заверили в компании.

Leroy Merlin (входит во французскую группу Adeo) специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Сеть насчитывает 464 магазина в 12 странах мира, в том числе 107 гипермаркетов в 62 городах России. Штат компании в России составляет около 36 000 человек.

Ранее о приостановке работы в России заявили шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA, а также сеть немецких строительных гипермаркетов OBI и датский мебельный ритейлер Jysk. Решение было принято на фоне российской военной операции на Украине, из-за которой Евросоюз, США и ряд других западных стран ввели жесткие экономические санкции против Москвы.

По данным Йельского университета на 10 марта, после того начала военной операции о приостановке или прекращения деятельности на российском рынке заявили более 330 иностранных компаний. Auchan (сети магазинов Metro и «Ашан») и Decathlon, также входящие в Adeo, продолжают работать в штатном режиме.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных