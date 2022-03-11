Leroy Merlin готов увеличить поставки и расширить ассортимент товаров в России
Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin рассматривает возможность увеличения поставок и расширения товарного ассортимента в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо топ-менеджмента компании ее партнерам. В пресс-службе сети подтвердили агентству подлинность документа.
Компания заявила, что продолжает работать в России, а также отметила возросший спрос и необходимость импортозамещения.
«После ухода некоторых компаний с рынка мы открыты к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента. Мы организовали штаб по импортозамещению и значительно активизировали поиск и замещение ассортимента, с которым есть трудности в поставках или производстве», — сказано в письме.
Ритейлер планирует заместить импортный ассортимент товарами, произведенными в России, в течение следующих трех-четырех месяцев. Leroy Merlin также не намерена штрафовать партнеров за недопоставки и гарантирует рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (3-5 дней). Необоснованные повышения цен предприниматься не будут, заверили в компании.
Leroy Merlin (входит во французскую группу Adeo) специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Сеть насчитывает 464 магазина в 12 странах мира, в том числе 107 гипермаркетов в 62 городах России. Штат компании в России составляет около 36 000 человек.
Ранее о приостановке работы в России заявили шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA, а также сеть немецких строительных гипермаркетов OBI и датский мебельный ритейлер Jysk. Решение было принято на фоне российской военной операции на Украине, из-за которой Евросоюз, США и ряд других западных стран ввели жесткие экономические санкции против Москвы.
По данным Йельского университета на 10 марта, после того начала военной операции о приостановке или прекращения деятельности на российском рынке заявили более 330 иностранных компаний. Auchan (сети магазинов Metro и «Ашан») и Decathlon, также входящие в Adeo, продолжают работать в штатном режиме.