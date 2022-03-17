Апелляционный суд отменил запрет на продажу в России смартфонов с Samsung Рау
Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Samsung в споре со швейцарской Sqwin SA и отменил решение суда первой инстанции, которое запрещало компании продавать в России смартфоны с платежной системой Samsung Pay. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел и на источник, знакомый с ходом разбирательства.
«Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, в иске Sqwin SA полностью отказано», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что Апелляционный суд полностью отменил решение нижестоящей инстанции и принял по делу новый судебный акт.
В основе спора лежат претензии Sqwin SA, которой принадлежит патент на «систему электронных платежей», изобретателем которой является некий Виктор Гульченко. Согласно патенту, изобретение относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Sqwin SA изначально зарегистрировала его в Германии в 2012 г., а в России — в апреле 2019 г., при этом датой начала отсчета действия патента считается дата подачи заявки — 2 декабря 2013 г. Платежный сервис Samsung Pay появился в России в 2016 г., спустя год после запуска в Южной Корее.
По версии Sqwin SA, система мобильных платежей нарушила ее право на изобретение, охраняемое российским патентом. Компания через суд потребовала запретить работу Samsung Pay в России, а также ввоз поддерживающих его устройств из-за использования изобретения без согласия правообладателя.
В июле прошлого года Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг электроникс рус компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение суда, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г., включая флагманские Z Flip и Z Fold. Южнокорейская компания оспорила эти решения и обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать патент Sqwin SA. «Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») подали аналогичные заявления.