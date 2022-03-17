Апелляционный суд отменил запрет на продажу в России смартфонов с Samsung Рау

В основе спора лежат претензии Sqwin SA, которой принадлежит патент на «систему электронных платежей», изобретателем которой является некий Виктор Гульченко. Согласно патенту, изобретение относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Sqwin SA изначально зарегистрировала его в Германии в 2012 г., а в России — в апреле 2019 г., при этом датой начала отсчета действия патента считается дата подачи заявки — 2 декабря 2013 г. Платежный сервис Samsung Pay появился в России в 2016 г., спустя год после запуска в Южной Корее.